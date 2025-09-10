Σκηνή χάους στο Νεπάλ: Διαδηλωτής εκτοξεύει υπουργό Οικονομικών σε τοίχο (Βίντεο)

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο που δείχνει διαδηλωτές να καταδιώκουν και να κλωτσάνε τον υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Bishnu Prasad Paudel στους δρόμους του Κατμαντού, της πρωτεύουσας του Νεπάλ. Σημειώνεται ότι μετρούν ήδη 25 νεκρούς οι βίαιες διαδηλώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Νεπάλ που ξέσπασαν στις 08 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες social media, μεταξύ των οποίων το WhatsApp, Facebook και YouTube. Οι διαδηλωτές, οι οποίοι είναι κυρίως νέοι, εξέφρασαν την οργή τους για την κυβερνητική λογοκρισία και την αυξανόμενη διαφθορά.

Στο βίντεο φαίνεται ο υπουργός να τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους, ενώ πλήθος τον καταδιώκει, τον κλωτσά και τον χτυπά.

Finance minister of NEPAL got an unexpected kick from common people of Nepal. pic.twitter.com/NrcCf7Vxrl— non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 9, 2025

Η βία κλιμακώθηκε τις επόμενες ημέρες, με τουλάχιστον 25 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 19 διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί.

Πρώην πρωθυπουργοί, όπως οι Sher Bahadur Deuba και Jhalanath Khanal, υπήρξαν στόχοι επιθέσεων, ενώ το σπίτι του τελευταίου κάηκε, με τη σύζυγό του να χάνει τη ζωή της. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού K.P. Sharma Oli κατέρρευσε, με τον ίδιο να παραιτείται στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κατάσταση στο Νεπάλ παραμένει τεταμένη, με περιορισμούς στις μετακινήσεις και στρατιωτική παρουσία στους δρόμους.