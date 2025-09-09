Νεπάλ: Κλιμακώνεται η κρίση – Διαδηλωτές έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού
Στο χείλος της κατάρρευσης η χώρα
Πανικός επικρατεί στο Νεπάλ με διαδηλωτές να ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης.
Έχουν χάσει τη ζωή τους πολίτες κατά τη διάρκεια των ταραχών, όπως η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή.
तख्तापलट जरूरी होता है परंतु एक लिमिट से ज्यादा हिंसात्मक मार्ग बहुत गलत है।#Nepal #Nepalprotest #NepalNews pic.twitter.com/krbApESa2t— Rachana Mahla (@rachanamahla) September 9, 2025
Το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal έκαψαν οι διαδηλωτές. Όμως εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγος του, Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν, σύμφωνα με όσα έγραψε το India Today.
Bien por Nepal , La libertad es un derecho, vivir en Dictadura no es Democracia.. https://t.co/zn65b9jFny— Arni Valdez (@ArnildoVal95) September 9, 2025
Υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία έχουν πυρποληθεί, με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πλιάτσικο.
Φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνει φτωχούς πολίτες να κυκλοφορούν στο δρόμο με πλούτη που πήραν από τα λεηλατημένα κτίρια αξιωματούχων, κουβαλώντας κοσμήματα, ακριβές πολυθρόνες, τηλεοράσεις κτλ.
Nepal’s Finance Minister, after people became frustrated with the current government, was stripped, beaten, and chased down by the riverside. pic.twitter.com/VXK1UeAK4SΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Vikky (@B1Viking) September 9, 2025
Με χρήση βίας αντιμετωπίζει η αστυνομία τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της.
