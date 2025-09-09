Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νεπάλ: Κλιμακώνεται η κρίση – Διαδηλωτές έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού

Στο χείλος της κατάρρευσης η χώρα

Νεπάλ: Κλιμακώνεται η κρίση – Διαδηλωτές έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Πανικός επικρατεί στο Νεπάλ με διαδηλωτές να ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης.

Έχουν χάσει τη ζωή τους πολίτες κατά τη διάρκεια των ταραχών, όπως η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal έκαψαν οι διαδηλωτές. Όμως εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγος του, Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν, σύμφωνα με όσα έγραψε το India Today.

Υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία έχουν πυρποληθεί, με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πλιάτσικο.

Φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνει φτωχούς πολίτες να κυκλοφορούν στο δρόμο με πλούτη που πήραν από τα λεηλατημένα κτίρια αξιωματούχων, κουβαλώντας κοσμήματα, ακριβές πολυθρόνες, τηλεοράσεις κτλ.

Με χρήση βίας αντιμετωπίζει η αστυνομία τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ