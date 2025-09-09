Νεπάλ: Κλιμακώνεται η κρίση – Διαδηλωτές έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού

Πανικός επικρατεί στο Νεπάλ με διαδηλωτές να ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης.

Έχουν χάσει τη ζωή τους πολίτες κατά τη διάρκεια των ταραχών, όπως η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal έκαψαν οι διαδηλωτές. Όμως εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγος του, Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν, σύμφωνα με όσα έγραψε το India Today.

Bien por Nepal , La libertad es un derecho, vivir en Dictadura no es Democracia.. https://t.co/zn65b9jFny September 9, 2025

Υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία έχουν πυρποληθεί, με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πλιάτσικο.

Φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνει φτωχούς πολίτες να κυκλοφορούν στο δρόμο με πλούτη που πήραν από τα λεηλατημένα κτίρια αξιωματούχων, κουβαλώντας κοσμήματα, ακριβές πολυθρόνες, τηλεοράσεις κτλ.

Nepal’s Finance Minister, after people became frustrated with the current government, was stripped, beaten, and chased down by the riverside. pic.twitter.com/VXK1UeAK4S ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 9, 2025

Με χρήση βίας αντιμετωπίζει η αστυνομία τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της.