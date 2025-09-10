Χάος στο Νεπάλ: Πώς ξεκίνησε η αιματηρή εξέγερση των νέων – Στους 22 οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες (βίντεο)

Χάος επικρατεί στο Νεπάλ από την αιματηρή εξέγερση πολιτών, με αφορμή την δολοφονία 19 ανθρώπων σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών και είχαν ως αποτέλεσμα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ. Π. Σάρμα Όλι.

Οι αιτίες της εξέγερσης είναι η διαφθορά που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας αλλά και η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που προκάλεσε γενικότερη κατακραυγή, με την κυβέρνηση να αναγκάζεται να αποσύρει το μέτρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ ο πρωθυπουργός έχει παραιτηθεί, δεν είναι σαφές ποιος θα τον αντικαταστήσει ή τι θα συμβεί στη συνέχεια, καθώς φαινομενικά δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μεγάλο μέρος της ζωής των Νεπαλέζων. Η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών κατά κεφαλήν στη Νότια Ασία.

Οι διαδηλωτές ξεσηκώθηκαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης, την περασμένη εβδομάδα, να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Instagram και Facebook, επειδή δεν τηρήθηκε η προθεσμία εγγραφής στο υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφορικής του Νεπάλ.

Οι επικριτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να καταπνίξει ένα λαϊκό κίνημα που επί της ουσίας εκφράζει μια βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια προς τις αρχές της χώρας.

Με κινητήριο δύναμη τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με επικεφαλής τους νέους της χώρας, αυτή η διαμαρτυρία είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη έχει ξεσπάσει ποτέ στο Νεπάλ.

Η Gen Z στο προσκήνιο

Οι διαμαρτυρίες δεν άργησαν να γίνουν βίαιες καθώς χιλιάδες πολίτες – πολλοί εκ των οποίων αυτοπροσδιορίζονταν ως Gen Z- βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού τη Δευτέρα. Σχεδόν 200 άνθρωποι πιστεύεται ότι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων, ρίψεις νερού και πραγματικών σφαιρών καθώς οι διαδηλωτές σκαρφάλωναν στους τοίχους του κοινοβουλίου και άλλων επίσημων κτιρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν όμως και την Τρίτη, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιά στο κτίριο του κοινοβουλίου, στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος του Κογκρέσου του Νεπάλ και στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού Σερ Μπαχαντούρ Ντέουμπα.

Αδιανόητη ήταν και η είδηση ότι οι διαδηλωτές έσυραν με τη βία τη σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού μέσα στην κατοικία και την έκαψαν ζωντανή. Συνολικά, από τις οδομαχίες της Τρίτης πέθαναν άλλοι τρεις άνθρωποι ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 22.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους δρόμους του Κατμαντού περιπολούν πλέον στρατιώτες μετά από δύο ημέρες αιματηρών διαδηλώσεων.

Η μόνη πολιτική προσωπικότητα που έχει υποστηρίξει ανοιχτά τη διαμαρτυρία είναι ο Δήμαρχος της Μητροπολιτικής πόλης του Κατμαντού, Μπάλεν Σαχ. Έχει απευθύνει εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φοιτητές από κολέγια και πανεπιστήμια από τις μεγάλες πόλεις του Νεπάλ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν φορώντας στολές, με τα βιβλία στο χέρι, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ακόμη και μαθητές να συμμετέχουν στις πορείες.

Τα δύο κύρια αιτήματά τους είναι σαφή από την αρχή. Αρχικά ζητούσαν από την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που έχει πλέον συμβεί, και οι αξιωματούχοι να βάλουν τέλος σε αυτό που αποκαλούν «διεφθαρμένες πρακτικές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαδηλωτές έχουν συνδέσει τον αποκλεισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και με εκτεταμένες καταγγελίες για διαφθορά μεταξύ πολιτικών.

«Θέλουμε να δούμε ένα τέλος στη διαφθορά στο Νεπάλ», δήλωσε η Binu KC, μια 19χρονη φοιτήτρια, στο BBC Nepali. «Οι ηγέτες υπόσχονται ένα πράγμα κατά τη διάρκεια των εκλογών, αλλά ποτέ δεν το υλοποιούν. Είναι η αιτία τόσων πολλών προβλημάτων». Πρόσθεσε ότι η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε διαταράξει την εκπαίδευσή της, περιορίζοντας την πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα και εκπαιδευτικούς πόρους.

Οι διαδηλωτές ζητούν λογοδοσία και μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, εάν η κυβέρνηση δεν εμπλακεί ουσιαστικά, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αναταραχές ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω, ειδικά καθώς συμμετέχουν φοιτητές και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών.