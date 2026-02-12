Σκάνδαλο Έπσταϊν: Έρευνα στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού της Νορβηγίας

Η νορβηγική αστυνομία ερεύνησε σήμερα τις κατοικίες του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού που θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένη «διαφθορά» στο πλαίσιο των επαφών του με τον χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα του φακέλου Έπσταϊν που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη του Ιανουαρίου δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών και/ή μέλη της οικογένειάς του είχαν διαμείνει σε κατοικίες του Έπσταϊν ή είχαν κάνει διακοπές μαζί του κατά το διάστημα 2011-2018, σε μία περίοδο που ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος προχωρεί σε έρευνες στην κατοικία του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, καθώς και στις δευτερεύουσες κατοικίες του, αναφέρεται στην ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο δικηγόρος του μία ημέρα μετά την άρση της διπλωματικής ασυλίας του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα νορβηγικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται άνθρωποι να μεταφέρουν χάρτινες κούτες έξω από το διαμέρισμα του Γιάγκλαντ στο Οσλο. Ο ίδιος εμφανίσθηκε χαμογελαστός να αποχωρεί από το διαμέρισμα συνοδεία του δικηγόρου του.

«Ο κ. Γιάγκλαντ επιθυμεί να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και το επόμενο βήμα θα είναι η εμφάνισή του για ανάκριση ενώπιον της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του.

Αφού κατά το παρελθόν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις με τον Έπσταϊν αποτελούσαν «πτυχή μίας συνήθους διπλωματικής δραστηριότητας», ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Aftenposten ότι διατηρώντας την σχέση αυτή διέπραξε «σφάλμα κρίσης».