Νορβηγία: Το κοινοβούλιο θα συγκροτήσει ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή για την υπόθεση Έπσταϊν

To νορβηγικό κοινοβούλιο συμφώνησε σήμερα να συγκροτήσει ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή για να φέρει στο φως τους παλαιότερους δεσμούς μεταξύ του Αμερικανού καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και προσωπικοτήτων της χώρας, μετέδωσαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ μέχρι έναν πρώην πρωθυπουργό που έγινε πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ, η πρόσφατη δημοσιοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν έφερε στο φως πολύ στενότερους δεσμούς από ό,τι αναμενόταν μεταξύ του χρηματιστή και προσωπικοτήτων της Νορβηγίας.

“Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στη νορβηγική διπλωματία, στον πολιτικό κόσμο και στη νορβηγική δημοκρατία”, δήλωσε ο Περ-Βίλι Άμουντσεν, επικεφαλής κοινοβουλευτικής επιτροπής που έχει αναλάβει τη διασφάλιση του σεβασμού στο Σύνταγμα.

Ο βαθμός βαρύτητας όσων αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ υψηλός και ρίχνει φως από άλλη οπτική γωνία σε ορισμένα παρελθόντα γεγονότα”, πρόσθεσε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Παρότι υιοθετήθηκε η αρχή μιας ανεξάρτητης διερευνητικής επιτροπής, η εντολή της, η σύνθεσή της και το χρονοδιάγραμμά της δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.

Στήριγμα στο κοινοβούλιο της Εργατικής κυβέρνησης, το Πράσινο Κόμμα (MDG), υποστηρίζει ότι την προεδρία αυτής της επιτροπής θα πρέπει να αναλάβει η πρώην ανακρίτρια Γαλλονορβηγίδα Έβα Ζολί.

Σύμφωνα με έγγραφα που πρόσφατα έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και τα οποία ανέλυσαν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντάλλαξε εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συχνά με εκπληκτικά οικείο τόνο, με τον χρηματιστή μεταξύ 2011 και 2014. Αυτός είχε εντούτοις ήδη καταδικαστεί το 2008 για την προσέλκυση μιας ανήλικης για σεξουαλικούς σκοπούς.

Η νορβηγική αστυνομία έχει επίσης αρχίσει τη διενέργεια ερευνών για “διακεκριμένη διαφθορά” σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ και σε βάρος μιας εξέχουσας διπλωμάτη, της Μόνα Γιούλ, καθώς και σε βάρος του συζύγου της, Τέργιε Ροντ-Λάρσεν, για συνενοχή.

Ο λόγος: οι σχέσεις τους με τον Έπσταϊν σε μια περίοδο που ο Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ –η οποία απονέμει το φημισμένο βραβείο Ειρήνης– και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και όπου η Γιούλ εργαζόταν στο υπουργείο Εξωτερικών πριν γίνει πρεσβευτής στη Βρετανία.

Στην Ελβετία, οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός από την πλευρά τους άρχισαν εσωτερική έρευνα για τον πρόεδρό τους, τον Νορβηγό Μπόργκε Μπρέντε, ο οποίος συνάντησε επανειλημμένα τον Έπστιν το 2018 και το 2019.

Αφού κατά το παρελθόν υποβάθμισαν συχνά τον το πόσο κοντά βρίσκονταν στον Έπστιν, αρκετές από τις προσωπικότητες αυτές, όπως η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, ζήτησαν συγγνώμη και παραδέχτηκαν ότι έκαναν “λάθος στην κρίση” τους.

Βάσει των συνομιλιών τους, ορισμένες από τις προσωπικότητες αυτές επωφελήθηκαν από την οικονομική ή υλική γενναιοδωρία του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζέφρι Έπστιν μεταβίβασε, μεταξύ άλλων, 10 εκατομμύρια δολάρια στα δύο παιδιά της Γιούλ και του συζύγου της, Τέργε Ροντ-Λάρσεν.