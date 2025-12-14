Σίδνεϊ: Το δεκάλεπτο τρόμου που δε θα ξεχάσει ποτέ η Αυστραλία – Πατέρας και γιος σκότωσαν 15 ανθρώπους

Βυθισμένη στο πένθος είναι η Αυστραλία μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά της εκδήλωσης της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ την Κυριακή 14/12.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της Αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Ουαλίας 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 40 άλλοι τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ένοπλοι που σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ ήταν ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία.

«Ο 50χρονος άνδρας πέθανε. Ο 24χρονος άνδρας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι 15 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίθεσης.

Remember this name: Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives — Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like 🇦🇺❤️#BondiBeach #Australia #UnsungHero pic.twitter.com/Gr2InVNrsH— ᴀᴊᴀʏ ᴅᴇꜱᴀɪ (@AJAYDESAI143) December 14, 2025

Ο δράστης σκοτώθηκε επίσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 16. Ο Μινς ανέφερε ότι οι ηλικίες των νεκρών κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών και ότι 42 άτομα βρίσκονταν σε νοσοκομεία της Νέας Νότιας Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας λαμβάνοντας θεραπεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σε δηλώσεις του ο επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι ο δράστης είχε έξι αδειοδοτημένα πυροβόλα όπλαε, ενώ τόνισε ότι η αστυνομία δεν αναζητά τρίτο ύποπτο. «Μπορώ να πω ότι δεν ψάχνουμε για άλλον δράστη» τόνισε. «Ο ένας πέθανε. Ο δεύτερος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο».

Ο Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι δύο αστυνομικοί της Νέας Νότιας Ουαλίας νοσηλεύονται μετά τη χθεσινή επίθεση λέγοντας ότι βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. «Οι σκέψεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας είναι με αυτούς τους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους», λέει ο Lanyon.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Before you start with your filthy racism on Muslims, say hello to Ahmed al Ahmed, a 43 years old Muslim citizen from Australia, who tackled and disarmed one of the Bondi Beach gunmen. A hero. pic.twitter.com/8728101Q5l — Alon-Lee Green – ألون-لي جرين – אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) December 14, 2025

Σίδνεϊ: «Πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά» λένε μαρτυρίες

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα. Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING:



The Bondi Beach terrorists are father and son and are from Pakistan



🇦🇺🇵🇰 pic.twitter.com/zA3WPgUftY— Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

The civilian who tackled and disarmed one of the gunmen during the mass shooting at a Hanukkah celebration on Sydney’s Bondi Beach has been identified as 43-year-old Ahmed al Ahmed, a local fruit shop owner and father of two. Witnesses and video footage show Ahmed advancing on… pic.twitter.com/dPjoNARZtG— ILTV Israel News (@ILTVNews) December 14, 2025

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.