Σίδνεϊ: Θρήνος για την 10χρονη Ματίλντα που σκοτώθηκε από την επίθεση στην παραλία – “Ήταν ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί”

Συγκλονισμένη είναι η Αυστραλία μετά την επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Από τα θύματα, το μικρότερο είναι η Matilda Poltavchenko, ένα κορίτσι μόλις 10 χρόνων, με την οικογένειά της να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι χάθηκε τόσο άδικα και την περιγράφουν ως ένα λαμπρό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί. Τη στιγμή που οι δράστες προκάλεσαν το αιματοκύλισμα με τους πυροβολισμούς, η 10χρονη ήταν στην γνωστή παραλία του Σίδνεϊ -ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εβραϊκή εκδήλωση- μαζί με συγγενείς της.

New Close up footage of Bondi Beach Terrorists in Sydney Australia https://t.co/pPC5ivUH3a pic.twitter.com/k3Xz8D2gVt— DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 14, 2025

«Χθες η αγαπημένη μου ανιψιά, η Ματίλντα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι», έγραψε η θεία της στα social media θέλοντας να αποχαιρετήσει την 10χρονη.

תיעוד דרמטי מסידני: אדם נאבק באחד המחבלים חוטף את הנשק – ויורה@asafroz15 pic.twitter.com/cQi1u1Q4zb December 14, 2025

«Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσουμε τέτοια θλίψη».

«Ήμουν η καθηγήτρια ξένων γλωσσών της Ματίλντα και την γνώριζα ως ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερνε φως σε όλους γύρω της», δήλωσε η διοργανώτρια GoFundMe που δημιουργήθηκε για να παρέχει χρήματα στη μητέρα του κοριτσιού

«Χθες, ενώ γιορτάζαμε τη Χανουκά, η νεαρή της ζωή χάθηκε με τραγικό τρόπο. Η μνήμη της θα ζει στις καρδιές μας», συνέχισε.