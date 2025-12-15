Σίδνεϊ: Από 10 έως 87 ετών τα θύματα του πατέρα και του γιου που αιματοκύλισαν την εβραϊκή γιορτή – Εκτιμάται ότι είχαν σχέσεις με το ISIS

Ένα από τα πιο αιματηρά τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της βιώνει η Αυστραλία, καθώς τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή 14/12 στην εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ.

Οι δύο ένοπλοι, που όπως αποδείχθηκε ήταν πατέρας και γιος, πυροβολούσαν ανενόχλητοι και αδιακρίτως μέσα στο πλήθος, για τουλάχιστον 10 λεπτά, σκορπίζοντας τον τρόμο και τον θάνατο.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας, τοπική ώρα.

Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, διευκρίνισε αργότερα η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ σημειώνεται ότι οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 10 έως 87 ετών.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι έκανε λόγο για «πράξη απόλυτου κακού» που «στόχευε εσκεμμένα την εβραϊκή κοινότητα», ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες σε όλη την Αυστραλία θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα των δραστών.

Το προφίλ των μακελάρηδων και οι σχέσεις με τον ISIS – Ποιος είναι ο “ήρωα”ς μανάβης

Η τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν ο πατέρας και ο γιος συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) και διήρκησε περίπου 10 λεπτά.

Πέντε από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν σε σοβαρή και σταθερή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και οι δύο αξιωματικοί οι οποίοι παραμένουν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia.

Οι δύο δράστες, ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ που εξουδετερώθηκε άμεσα από τις αρχές και ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ Ακράμ, φοιτητής πακιστανικής καταγωγής σκόπευαν να «χτυπήσουν» και με άλλο τρόπο, αφού εντοπίστηκε στον τόπο του συμβάντος, ένα βανάκι γεμάτο με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

JUST IN: New video shows one of the Bondi Beach terrorists taking shots at a Jewish man who refuses to take cover and stands up pointing his finger at him.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες διέμεναν προσωρινά στην περιοχή Campsie, ενώ η μόνιμη κατοικία τους ήταν στο Bonnyrigg. Ο πατέρας κατείχε νόμιμη άδεια κυνηγετικού όπλου κατηγορίας A/B για περίπου 10 χρόνια, γεγονός που του επέτρεπε την κατοχή έξι μακρών όπλων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Όπως έγινε γνωστό, ο 50χρονος πατέρας του είχε φτάσει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία το 2001 μετατράπηκε σε partner visa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής κατοίκου.

Ο ένας από τους δυο δράστες της αντισημιτικής επίθεσης σε διεθνώς γνωστή παραλία του Σίδνεϊ χθες Κυριακή είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας καθώς φερόταν να έχει σχέση με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μετέδωσε το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC.

Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ΙΚ που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), ο Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς. Και πρόσθεσε:

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα». Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

https://t.co/2xm4otRbRp— Jahanzaib (@jahannzaib_) December 14, 2025

Ο άνθρωπος που μετατράπηκε σε ήρωα ήταν ένας ντόπιος, μουσουλμάνος επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ.

Πρόκειται για τον 43χρονο Αχμέτ αλ Αχμέτ, ιδιοκτήτη μίνι-μάρκετ φρούτων στη συνοικία Sutherland, που εμφανίζεται σε βίντεο να τρέχει από πίσω προς τον ένοπλο και να του αρπάζει το όπλο, το οποίο στη συνέχεια τοποθέτησε δίπλα σε ένα δέντρο, ώστε να μην τον πυροβολήσουν οι αστυνομιικοί.

Οι εικόνες δείχνουν τον δράστη να κατευθύνεται προς μια γέφυρα όπου βρισκόταν ο δεύτερος ένοπλος, ο γιος του.

Ο Αχμέτ τραυματίστηκε από δύο σφαίρες και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε ο ξάδερφός του, Μουστάφα. «Είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε να είναι καλά. Είναι ήρωας, 100%», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος, πατέρας δύο παιδιών, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με όπλα, αλλά αποφάσισε να επέμβει ενώ περνούσε από το σημείο.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία».

«Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

Ο Σαμ από τη Γαλλία εργαζόταν στο Μπόντι, πήγε στον τόπο της επίθεσης που τον περιέγραψε ως «εμπόλεμη ζώνη» και είδε σχεδόν δώδεκα ανθρώπους να κείτονται αιμόφυρτοι στο έδαφος.

Η Chana Friedman, μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας που ζει κοντά στην παραλία Bondi βρισκόταν ακριβώς στο δρόμο, στο σημείο της επίθεσης.

«Ξεκίνησε πανδαιμόνιο. Όλοι έτρεχαν και έπρεπε να αρπάξω τις δύο μικρές μου κόρες χωρίς τα παπούτσια τους και να φύγω από τον εορτασμό της Χανουκά επειδή στην πραγματικότητα δεν ξέραμε τι συνέβαινε, όλοι φοβόντουσαν για τη ζωή τους».

Ένας φωτογράφος, ο Ντάνι, που κάλυπτε την εβραϊκή εορτή, είπε ότι ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη.

«Με κοίταξε στα μάτια και πυροβόλησε προς το μέρος μου» είπε προσθέτοντας ότι τον πήρε ξυστά μία από τις σφαίρες.

Ο ίδιος συνέχισε να βιντεοσκοπεί κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ενώ παράλληλα κρυβόταν.

﻿Τα πρώτα ονόματα των θυμάτων

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Λονδρέζος ραββίνος Eli Schlanger, βοηθός ραββίνος του Εβραϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Chabad της Bondi, και ο Ουκρανικής καταγωγής επιζών του Ολοκαυτώματος Alex Kleytman. Ένας από τους νεκρούς ήταν ισραηλινός πολίτης.

Ένα από τα θύματα ήταν ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και πολίτες που προσπάθησαν να αφοπλίσουν έναν από τους δράστες, αποτρέποντας περαιτέρω θύματα.

Μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με τον Guardian, βρίσκονται οι:

Αρσεν Οστρόφσκι: Διευθυντής της αυστραλιανής έδρας του AJC, τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά ανέρχεται στο νοσοκομείο.

Ιβάν Ζλάτκις: Διευθυντής επικοινωνίας της Εβραϊκής Κοινότητας Αυστραλίας, τραυματίστηκε στο πόδι.

Ο ήρωας πολίτης Αχμέτ αλ Αχμέτ: 43 ετών, που επιχείρησε να σταματήσει τον δράστη και τραυματίστηκε στο χέρι και στο μπράτσο.

Σύμφωνα με τις αρχές, 38 τραυματίες παραμένουν στα νοσοκομεία, πέντε σε κρίσιμη κατάσταση και οι υπόλοιποι σε σοβαρή ή σταθερή κατάσταση.

Η Καμπέρα θα προωθήσει «αυστηρότερους νόμους για τα πυροβόλα όπλα»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.