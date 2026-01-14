Σενάρια επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν: Το «μυστήριο» με το αεροσκάφος του Νετανιάχου στην Κρήτη

Σε πολιτικές αποφάσεις που ίσως οδηγήσουν σε μια σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων φαίνεται να έχουν πάρει την θέση των “πολιτικών δηλώσεων” μεταξύ Τραμπ και Ιράν. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το καλοκαίρι του 2025 με τα αμερικανικά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Κομβικός είναι ο ρόλος του Ισραήλ στην υπόθεση αλλά και η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Παράγοντας “κλειδί” είναι η στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έπειτα από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δείχνει στην Τεχεράνη ότι δεν υποχωρεί σχετικά με την υποστήριξη του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, Τετάρτη (14/01), ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αρκετές ενδείξεις μιας επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, όταν αναχώρησε ξαφνικά από τη βάση Νεβατίμ το «Φτερό της Σιών», το οποίο λειτουργεί ως το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ για να μεταφέρει τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας.

Η Κρήτη φέρεται να ήταν ο προσωρινός προορισμός του Boeing, όπου το σκάφος μετά από μια ολιγόωρη παραμονή, πήρε τον δρόμο της επιστροφής στο νότιο Ισραήλ. Αναλυτές έσπευσαν να τονίσουν ότι πίσω από αυτή την πτήση ίσως κρύβεται κάτι περισσότερο.

🇮🇱 BREAKING: Israel’s official state plane “Wing of Zion”, the aircraft used to transport leaders like Prime Minister Benjamin Netanyahu, has exited Israeli airspace amid fears of renewed conflict with Iran, according to flight tracking data.



Such movements have occurred before… pic.twitter.com/npABUKVlqy January 14, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροσκάφος λίγο πριν προσγειωθεί έστειλε κωδικοποιημένο σήμα, στο οποίο γνωστοποιούσε ότι δεν επέβαινε σε αυτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πτήση του «Wing of Zion» ήταν μέρος άσκησης εκκένωσης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ κατέχει λίστα με 50 σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει παρόμοιες πτήσεις πριν από τις τρεις προηγούμενες επιθέσεις κατά του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇮🇱🇬🇷🇮🇷 NETANYAHU'S JET LANDS IN GREECE – STRIKE PATTERN REPEATING?



Wing of Zion, Israel’s presidential aircraft, has just touched down in Crete.



The same move happened before each of the last 3 Israeli strikes on Iran.



Could be coincidence, or a sign something big is coming.… pic.twitter.com/cprzqjZ6ct— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2026

Ωστόσο υπήρξε άλλο ένα “περίεργο” γεγονός κατά την διάρκεια της πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους του Ισραήλ προς την Κρήτη. Το “Wing od Zion” για λίγη ώρα πετούσε «φτερό με φτερό» με το κυβερνητικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, ενώ πλησίασε και αεροσκάφος τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ διέταξε να εκκενωθούν τα στρατεύματα από το Κατάρ

Ο Ντόλαντ Τραμπ την ίδια στιγμή διέταξε το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή να αποχωρήσει το αργότερο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (14/01/2026), καθώς οι εντάσεις με το Ιράν αυξάνονται.

Μερικοί στρατιώτες στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ θα απομακρυνθούν προληπτικά, μετά τις προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη ότι θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση που ο Τραμπ παρέμβει για να προστατεύσει τους Ιρανούς διαδηλωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσονται περίπου 10.000 στρατιώτες και αποτελεί το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Παρά το γεγονός ότι δεν θα αποχωρήσουν όλοι οι στρατιώτες, αφού χαρακτηρίζεται ως προληπτικό μέτρο, εντούτοις το Κατάρ δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται ως απάντηση στις υφιστάμενες περιφερειακές εντάσεις, γεγονός που δείχνει ότι οι απειλές του Ιράν για αντίποινα λαμβάνονται σοβαρά.