Ελένη Τσολάκη: «Μετά τη γέννηση της κόρης μου έχει επανέλθει μια φοβία, που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ»

Στην αναφορά για τη φοβία που επανήλθε στη ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της προχώρησε μέσα από τα social media η Ελένη Τσολάκη.

Συγκεκριμένα, με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok η διάσημη παρουσιάστρια τόνισε ότι σε ένα πρόσφατο ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη ένιωσε φόβο με τα αεροπλάνα, ο οποίος επανήλθε από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

«Μόλις έχω φτάσει στην Αθήνα. Μόλις έχει προσγειωθεί η πτήση μου στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη Συνειδητοποίησα σήμερα -και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να μου πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη και τη δική σας εμπειρία- ότι τον τελευταίο χρόνο, από τότε δηλαδή που ήρθε η μιρκούλα μας στη ζωή, η φοβία μου για τα αεροπλάνα, επανήλθε» είπε αρχικά η Ελένη Τσολάκη για να συνεχίσει:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη φοβία, την αντιμετώπισα για πολλά χρόνια και δεν μπόρεσα να την ελέγξω εντελώς αλλά κατάφερα να τη βάλω σε ένα πλαίσιο και να την τοποθετήσω μέσα στον εγκέφαλό μου σε μια τάξη, να της δώσω χώρο.

Είχα σταματήσει να αγχώνομαι πάρα πολύ για το αεροπλάνο. Το αντιμετώπιζα. Τώρα, πιάνω τον εαυτό μου, τις τρεις τελευταίες φορές που έχει χρειαστεί να κάνω πολύ κοντινά ταξιδάκια στη Θεσσαλονίκη, να με πιάνει ακριβώς η ίδια φοβία, όπως τότε. Δηλαδή να παίρνω τηλέφωνο τους φίλους μου στον προορισμό να δω αν φυσάει, να δω τον καιρό δυο μέρες πριν, να μην μπορώ να κοιμηθώ το προηγούμενο βράδυ. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει επανέλθει μια φοβία, που με ταλαιπώρησε πάρα πάρα πολύ, για να μικρύνει κάπως. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει και εσείς από τότε που γίνατε γονείς. Αν το νιώθετε κι εσείς αυτό που νιώθω».