Στενά του Ορμούζ: Τουλάχιστον τρεις επιθέσεις σε πλοία από την ώρα που το Ιράν επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό

Τουλάχιστον τρεις επιθέσεις έχουν στοχεύσει εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ από τότε που το Ιράν επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό του σήμερα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.

Τουλάχιστον ένα πλοίο υπέστη ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, αναφέρει η έκθεση.

Το Fars, το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, ανέφερε πρώτο το κλείσιμο, επικαλούμενο τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό και επικαλούμενο έναν Ιρανό αξιωματούχο που δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να εμπλέκονται σε ληστείες και θαλάσσια πειρατεία».

«Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνούν στην πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων… η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενη και στην προηγούμενη κατάστασή της», δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Fars.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι 23 πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των ΗΠΑ να κάνουν στροφή από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Δεν ήταν σαφές πόσα από αυτά τα πλοία έλαβαν οδηγίες μετά το κλείσιμο του Στενού.

Το κλείσιμο σύμφωνα με το Axios θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στις προσπάθειες για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου και θα προσθέσει πίεση σε μια ήδη τεταμένη κατάσταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Στενά του Ορμούζ: Τα σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα από τις επιθέσεις

Σε ηχητικό ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ καταγράφεται η επίθεση με ελαφρύ οπλισμό σε ένα ινδικό τάνκερ, το οποίοι εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Λίγο αργότερα το Reuters σε τηλεγράφημά του σημείωσε επικαλούμενο πηγές από τον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυροβολισμούς καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;

Στο δεύτερο ηχητικό, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.