Κίεβο: Πέντε νεκροί και 10 τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ – «Νεκρός ο δράστης» λέει ο Ζελένσκι

Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο της Ουκρανίας.

«Μόλις ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε την εξουδετέρωση, στο Κίεβο, του δράστη που άνοιξε πυρ εναντίον αθώων πολιτών. Όλες οι περιστάσεις διερευνώνται. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι υπάρχουν 5 νεκροί. Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς και τους οικείους τους.

⚡️In Kyiv, an unknown person is running with a machine gun on Demiivka. The sounds of shooting were also heard.



The police are looking for the attacker.



— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026

Μέχρι στιγμής, 10 άτομα έχουν νοσηλευτεί με τραύματα και κακώσεις. Σε όλους παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια. Καταφέραμε να σώσουμε τέσσερις ομήρους.



Προσδοκούμε μια άμεση έρευνα. Εργάζονται οι ανακριτές της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Ανέθεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Αρχηγό της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας να παρέχουν στο κοινό όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση» ανέφερε σε μήνυμα του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, και στη συνέχεια οχυρώθηκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.