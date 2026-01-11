Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Νετανιάχου: "Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα"

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις στο Ιράν καθώς εντείνονται οι φήμες για στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ

Νετανιάχου: “Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα”
Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν”, δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Και πρόσθεσε:

“Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας. Και όταν φτάσει αυτή η ημέρα, το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν και πάλι πιστοί εταίροι στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος ευημερίας και ειρήνης και για τους δύο λαούς”, κατέληξε.

