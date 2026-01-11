Νετανιάχου: “Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα”
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαδηλώσεις στο Ιράν καθώς εντείνονται οι φήμες για στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ
Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
“Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Οι διαδηλώσεις για την ελευθερία έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Ο λαός του Ισραήλ και βεβαίως, όλος ο κόσμος θαυμάζουν την τεράστια γενναιότητα των πολιτών του Ιράν”, δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Και πρόσθεσε:
“Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα από τον ζυγό της τυραννίας. Και όταν φτάσει αυτή η ημέρα, το Ισραήλ και το Ιράν θα γίνουν και πάλι πιστοί εταίροι στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος ευημερίας και ειρήνης και για τους δύο λαούς”, κατέληξε.
