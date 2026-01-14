Ιράν: Λίστα με 50 στρατηγικούς στόχους παρέλαβε ο Τραμπ για να “πάρουν το πάνω χέρι οι διαδηλωτές”

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει χτυπήσει κόκκινο καθώς συνεχίζονται οι αιματηρές διαδηλώσεις κατά του ισλαμιστικού καθεστώτος.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στα χέρια της μια λίστα με τους 50 πιο νευραλγικούς στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας για να λυγίσουν το Ιράν και να δώσουν το “πάνω χέρι” στους διαδηλωτές, όπως δήλωσε η ΜΚΟ United Against Nuclear Iran, με έδρα την Ουάσινγκτον.

Η ίδια οργάνωση είναι αυτή που έφτιαξε την λίστα στόχων και την παρέδωσε στην αμερικανική κυβέρνηση, που περιλαμβάνει ακριβείς συντεταγμένες νευραλγικών στόχων, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Στην λίστα εντάσσονται το αρχηγείο Tharallah του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), που αποτελεί το κέντρο επιχειρήσεων του καθεστώτος για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Ακόμα, συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα κέντρα διοίκησης των IRGC από τα οποία μπορούν να «καλύπτουν επιχειρησιακά» την Τεχεράνη:

Το κέντρο Quds που ελέγχει την βόρεια – βορειοδυτική Τεχεράνη.

Το κέντρο Fath που ελέγχει τη νοτιοδυτική Τεχεράνη.

Το κέντρο Nar που ελέγχει την βορειοανατολική Τεχεράνη και

το κέντρο Ghadr που ελέγχει τη νοτιοανατολική και κεντρική Τεχεράνη.

Εντοπίζοντας αυτές τις συγκεκριμένες τοποθεσίες και μεραρχίες, ο αμερικανικός στρατός θα είχε πλέον ένα σχέδιο των ικανοτήτων του IRGC να συντονίζει τη δολοφονία των δικών του πολιτών, μια φρικαλεότητα που έχει ενοχλήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον ώθησε να καταρτίσει επιλογές για να βοηθήσει τους διαδηλωτές.

«Ο κύκλος των διαμαρτυριών και της καταστολής θα συνεχιστεί εκτός εάν αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των άοπλων Ιρανών διαδηλωτών και του πλήρως οπλισμένου και ριζοσπαστικοποιημένου μηχανισμού καταστολής του καθεστώτος», δήλωσε στην Daily Mail η Kasra Aarabi, Διευθύντρια Έρευνας του IRGC στο UANI.

Πέρα από τα κύρια κέντρα διοίκησης, ο φάκελος αποκαλύπτει μια κρυφή υποδομή σε όλη την Τεχεράνη που λειτουργεί ως το κύριο δίκτυο διοίκησης για τις πιο ριζοσπαστικοποιημένες μονάδες του καθεστώτος, συντονίζοντας τις επιχειρήσεις πληροφοριών, αστυνόμευσης και ψυχολογίας.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν 23 περιφερειακές βάσεις του IRGC-Basij — καθεμία από τις οποίες βρίσκεται σε μία από τις 22 δημοτικές περιοχές της Τεχεράνης. Το Basij στεγάζει την βάναυση εγχώρια πολιτοφυλακή του IRGC.

Ο κατάλογος που παρείχε η United Against Nuclear Iran στην κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρησιακές μονάδες που ηγούνται της αιματοχυσίας, συμπεριλαμβανομένων δύο βασικών ταξιαρχιών.

Αφενός την Ταξιαρχία Aaleh-e Mohammad, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης και αφετέρου την Ταξιαρχία Ασφαλείας Al-Zahra, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών Ιρανών διαδηλωτών φέρεται να ξεπερνά τους 2.000, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων – και χιλιάδες άλλοι αντιμετωπίζουν εκτέλεση στο διαβόητο “σωφρονιστικό” σύστημα του καθεστώτος – η κυβέρνηση Τραμπ έχει σηματοδοτήσει ότι ο χρόνος για διπλωματική υπομονή έχει τελειώσει.

Ο Τραμπ υπέδειξε την Τρίτη ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους, είπε στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ιράν: Οι ΗΠΑ κάλεσαν το προσωπικό τους να εγκαταλείψει βάση στο Κατάρ

Σε μία εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια για επικείμενο αμερικανικό χτύπημα στην Τεχεράνη, δόθηκε εντολή σε τμήμα του προσωπικού από την αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ να αποχωρήσουν μέχρι απόψε το βράδυ, δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές στο Reuters.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα δεν σχολίασε την πληροφορία.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο του U.S. Central Command.

Υπενθυμίζεται ότι ενόψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Άλλη σημαντική αμερικανική βάση στην περιοχή βρίσκεται στο Μπαχρέιν και είναι το στρατηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ.