Σε υψηλό συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν- Η εντολή του Νετανιάχου

Εντολή για να τεθούν σε ύψιστο επίπεδο συναγερμού οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπροστά σε μια ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet.co.il το Ισραήλ εκτιμά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τείνει να εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επίθεση στο Ιράν «σύντομα», που δεν αποδέχεται τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να αγοράσουν χρόνο και να εξαπατήσουν τις ΗΠΑ και σήμερα (Τετάρτη) μια διπλωματική πηγή αναφέρθηκε μάλιστα στο Al Jazeera ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί νωρίτερα από ό,τι νομίζει το Ιράν».

Στις περιορισμένες συζητήσεις που διεξήγαγε ο Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες, η υπόθεση εργασίας ήταν ότι το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους στο Ισραήλ ακόμη και αν οι Ισραηλινές Άμυνες δεν συμμετείχαν στις αμερικανικές επιδρομές – και ως εκ τούτου οι διάφορες υπηρεσίες διάσωσης και η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έλαβαν οδηγίες να προετοιμαστούν για πόλεμο. Υψηλό επίπεδο αμυντικής επιφυλακής κηρύχθηκε σε διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας και το κατεστημένο ασφαλείας είναι αναμφίβολα σε επιφυλακή.

Η Wall Street Journal επικαλέστηκε έναν Ιρανό αξιωματούχο να λέει απόψε ότι «η κυβέρνηση φοβάται ότι το χάσμα μεταξύ αυτού που είναι πρόθυμη να λάβει η Ουάσινγκτον και αυτού που είναι πρόθυμη να δώσει η Τεχεράνη είναι αγεφύρωτο». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ δήλωσε λίγο αργότερα ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χτυπηθεί το Ιράν. Ο πρόεδρος έλεγε πάντα ότι η διπλωματία είναι η πρώτη επιλογή και έχει φερθεί στο Ιράν με σεβασμό και θα ήταν πολύ σοφό να καταλήξει σε συμφωνία μαζί του. Ο πρόεδρος παίρνει αυτό το ζήτημα σοβαρά και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στρατό μας και τον αμερικανικό λαό. Έτσι λαμβάνει αποφάσεις για στρατιωτική δράση οποιουδήποτε είδους».

«Η εντύπωση στο Ισραήλ, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι η ώρα της καταστροφής πλησιάζει – και τα χρονοδιαγράμματα μικραίνουν. Αν χθες μιλούσαν για δύο εβδομάδες, και πριν από αυτό για προθεσμία περίπου ενός μήνα, τώρα υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι θέμα λίγων ημερών. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και φαινομενικά σκέψεις που υποτίθεται ότι θα αναβάλουν την έναρξη της επίθεσης: για παράδειγμα, το Συμβούλιο Ειρήνης υποτίθεται ότι θα συνεδριάσει αύριο στην Ουάσιγκτον, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιταλία δεν υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθούν πριν από τις 22 Φεβρουαρίου, το Ραμαζάνι ξεκίνησε σήμερα – και η ομιλία του Τραμπ για την «Κατάσταση της Ένωσης» έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσο σημαντικές είναι αυτές οι σκέψεις για τον ίδιο τον Τραμπ» αναφέρει το δημοσίευμα.