Σαουδική Αραβία: Αμερικανοί συνελήφθησαν επειδή “τραβούσαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων”, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ

Στη Σαουδική Αραβία συνελήφθησαν Αμερικανοί πολίτες επειδή «τραβούσαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων», σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο του οποίου δέχεται επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης.

Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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Το βασίλειο προειδοποιεί τακτικά τους κατοίκους να μην μοιράζονται μη εγκεκριμένες πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο που δείχνουν πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή τις συνέπειες από τα πλήγματα, καθώς μπορεί να υποστούν «δικαστικές κυρώσεις», υπενθύμισε η πρεσβεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP