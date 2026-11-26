Στη Σαουδική Αραβία, η σημερινή επίθεση εναντίον διυλιστηρίου στο λιμάνι Τζαζάν, στο νότιο τμήμα της χώρας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και την προσωρινή αναστολή ορισμένων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε απόψε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Το πλήγμα «προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου από το Νεπάλ και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, διαφόρων εθνικοτήτων», σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του υπουργείου Ενέργειας την οποία μετέδωσε το SPA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιά και οδήγησε στην προσωρινή αναστολή ορισμένων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουση με τους Χούθι, είχε αποδώσει την ευθύνη για το πλήγμα στους φιλοϊρανούς αντάρτες της Υεμένης. «Το διυλιστήριο της Τζαζάν δέχτηκε επίθεση από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι. Η στόχευση αμάχων και πολιτικών υποδομών θα προκαλέσει μια σθεναρή στρατιωτική απάντηση», έγραψε ο εκπρόσωπος Τούρκι αλ Μάλικι στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ