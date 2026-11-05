Σαουδική Αραβία: Πέντε Αιθίοπες εκτελέστηκαν για διακίνηση ναρκωτικών

Στη Σαουδική Αραβία εκτελέστηκαν σήμερα πέντε Αιθίοπες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του βασιλείου. Με τις νέες εκτελέσεις, ο συνολικός αριθμός από την αρχή του έτους ανέρχεται πλέον σε 205, βάσει της καταμέτρησης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία στηρίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Οι πέντε Αιθίοπες καταδικάστηκαν για «λαθραία εισαγωγή χασίς στο βασίλειο», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

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Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση Αιθιόπων μέσα σε λίγους μήνες: πέντε είχαν θανατωθεί τον Ιούνιο και άλλοι πέντε τον Ιούλιο, φτάνοντας συνολικά τους 32 φέτος. Οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς που εκτελέστηκαν στη Σαουδική Αραβία ήταν Αιθίοπες.

Πέρυσι, η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 356 ανθρώπους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ισχυρή μοναρχία του Κόλπου. Η χώρα κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως σε εκτελέσεις μεταξύ 2022 και 2025, πίσω από την Κίνα και το Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Δέχεται συχνά επικρίσεις σχετικά με τη θανατική ποινή, με ΜΚΟ να υπογραμμίζουν ότι οι σαουδαραβικές αρχές καταφεύγουν υπερβολικά συχνά στην επιβολή της εσχάτης των ποινών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να παρουσιαστεί η Σαουδική Αραβία ως ένα σύγχρονο κράτος.

Ωστόσο, το Ριάντ υποστηρίζει πως η επιβολή της θανατικής ποινής είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και εφαρμόζεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP