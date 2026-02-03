Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρούτε: Οι χθεσινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία δεν δείχνουν σοβαρότητα απέναντι στην ειρήνη

«Απευθείας συνομιλίες διεξάγονται πλέον και αυτό είναι σημαντική πρόοδος»

Ρούτε: Οι χθεσινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία δεν δείχνουν σοβαρότητα απέναντι στην ειρήνη
DEBATER NEWSROOM

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις της χθεσινής νύκτας κατά της Ουκρανίας δεν δείχνουν σοβαρή δέσμευση εκ μέρους του Κρεμλίνου για την ειρήνη, δήλωσε από το Κίεβο ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Απευθείας συνομιλίες διεξάγονται πλέον και αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Αλλά οι ρωσικές επιθέσεις, όπως οι επιθέσεις της περασμένης νύκτας, δεν δείχνουν πραγματική σοβαρότητα απέναντι στην ειρήνη», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του ουκρανικού κοινοβουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας την χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών

«Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για την βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C .»

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ