Ζελένσκι: Είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη, ενόψει του επόμενου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας μετά τις συζητήσεις που είχε με τη διαπραγματευτική του ομάδα, ο Ζελένσκι είπε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους κατά την διάρκεια των διήμερων συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, που πρόκειται να ξεκινήσουν την Τετάρτη.

«Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.