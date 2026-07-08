Τραμπ από Άγκυρα: «Διακόπτουμε κάθε σχέση με την Ισπανία – Τέλειωσε η εκεχειρία με το Ιράν – Μου αρέσει ο Ερντογάν»

Τη δυσαρέσκειά του για το ΝΑΤΟ επανέλαβε ενώπιον του γγ της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων, στο περιθώριο της Συνόδου στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας πως «μας αντιμετωπίζουν άδικα, πληρώνουμε δυσανάλογα».

Ανεβάζοντας πολύ τους τόνους, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν την εμπορική συνεργασία με την Ισπανία, ενώ ανακοίνωσε πως η εκεχειρία με το Ιράν τέλειωσε, μετά τις επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα νέα πλήγματα σε χώρες του Κόλπου.

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Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκανε με τη Γροιλανδία» και την άρνησή του να βοηθήσει με το Ιράν. 🔴 LIVE: US President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte speak at NATO Ankara Summit https://t.co/G9xk0S9AAf— Anadolu English (@anadoluagency) July 8, 2026

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ισπανία, λέγοντας πως «είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε στον γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι είπε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων. Δεν θέλουμε τίποτα. Θα επιστρέψουν τρέχοντας» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς «νομίζω τελείωσε» μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών. «Δεν θέλω επαφές μαζί τους, είναι άρρωστοι» επισήμανε.

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«Είπαμε “Πήγαινε να κάνεις την κηδεία σου” και αντί γι’ αυτό, άρχισαν να ρίχνουν πυραύλους και να χτυπούν πλοία χθες. Έτσι τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ» περιέγραψε. Τα πλήγματα ήταν «20 φορές πιο σκληρά» από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε:

«Τους είπα ότι κάθε φορά που χτυπάς, χτυπάμε. Μετά, φυσικά, είναι βρώμικοι παίκτες, οπότε τους κυνηγούν όλους. Άρα δεν μας αρέσουν, δεν μου αρέσουν, και είναι κακοί άνθρωποι».

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Οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πολύ χρόνο με το Ιράν και «δεν νομίζω ότι ξέρουν τι στο καλό κάνουν», καθώς θα έπρεπε να είχαν κάνει μια ειρηνευτική συμφωνία εδώ και πολύ καιρό, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Έχουν βλάψει τον λαό τους. Σκότωσαν 54.000 ανθρώπους — μέχρι τώρα — που διαμαρτύρονταν. Ξέρετε, λένε “πώς ο λαός δεν πήρε την εξουσία;” Δεν μπορούν να την πάρουν επειδή είναι νεκροί».

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«Τους σκότωσαν. Κανείς δεν πρόκειται να πάρει την εξουσία — δεν έχουν όπλα, και η άλλη πλευρά έχει πολυβόλα. Και μετά τους σκοτώνουν. Ο τύπος δεν το αναφέρει. Θα αφήσω τους υπέροχους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν να μιλάνε αν θέλουν, αλλά δεν το βλέπω (λύση)».

«Είναι ψεύτες… Κάνουμε μια συμφωνία. Όλοι συμφωνούν. Όχι πυρηνικά όπλα. Κάνουμε μια συμφωνία. Βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο, λένε ότι “δεν μιλήσαμε ποτέ γι’ αυτό”. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Έχουν χαζέψει».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στην Άγκυρα εάν έχει ολοκληρωθεί η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, με τον ίδιο να απαντά:

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους. Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε. Θα μιλήσω με τους διαπραγματευτές μας, θέλουν να διαπραγματευτούν. Η άποψή μου είναι ότι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαι μαζί τους».

«Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν συμπαθεί το Ιράν. Ο Ερντογάν τυχαίνει να είναι πολύ λογικός, και οι Ιρανοί τυχαίνει να είναι πολύ τρελοί. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες. Η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35» επέμεινε.

«Νομίζω ότι η Κίνα μας φέρθηκε σωστά» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν μπήκε ποτέ στον πόλεμο. Δεν προμήθευσε ποτέ εξοπλισμό στο Ιράν. Ο Σι ήταν εξαιρετικός. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του προέδρου Σι».

Σε άλλο σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλώντας με τον Μαρκ Ρούτε επισήμανε ότι «η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς».

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για τη Δανία. Στην πραγματικότητα, όταν η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί σε λιγότερο από μία ημέρα — ο Χίτλερ τους νίκησε σε μία ημέρα, την κατέλαβε — και μας ζήτησαν να φροντίσουμε τη Γροιλανδία. Στην πραγματικότητα, πήραμε τη Γροιλανδία και μετά, ανόητα, την επιστρέψαμε. Δεν έπρεπε να την είχαμε επιστρέψει».