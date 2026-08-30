Ρωσία και Ουκρανία κλιμακώνουν τις επιθέσεις – Μακελειό σε αποθήκη πυρομαχικών

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών από το ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών κοντά στο Κίεβο να ανέρχεται στους 38 και τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι από την επίθεση στην κοινότητα Μίλα έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι, άλλοι 20 τραυματίστηκαν και τέσσερις εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Μέλος ειδικής ομάδας μεταφέρει σακούλες με λείψανα θυμάτων στο σημείο της ρωσικής επίθεσης με drone, στον προαύλιο χώρο μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο χωριό Μίλα, κοντά στο Κίεβο.

Πηγή φωτογραφίας: EPA / Mykola Tymchenko

Την ίδια ώρα, η Ρωσία προειδοποίησε ότι προετοιμάζει «μαζικές επιθέσεις» εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο έπληξε με drones διυλιστήριο πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία.

Τεράστια έκρηξη και δευτερογενείς αναφλέξεις στη Μίλα

Η εγκατάσταση του ουκρανικού στρατού στη Μίλα, στα περίχωρα του Κιέβου, επλήγη από ρωσικό drone τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις φυλάσσονταν πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά. Το πλήγμα προκάλεσε τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές δευτερογενείς εκρήξεις που επέκτειναν τις φλόγες στη γύρω περιοχή.

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, με πυροσβέστες και πυροτεχνουργούς να παραμένουν στο σημείο.

«Οι προσπάθειες συνεχίζονται χωρίς ανάπαυλα στην κοινότητα της Μίλα», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Όπως πρόσθεσε, οι δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατάφεραν να κατασβέσουν τις περισσότερες εστίες, ωστόσο «η έκταση της μόλυνσης στην περιοχή είναι σημαντική».

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Έρευνα για την αποθήκη μέσα στην κατοικημένη περιοχή

Η επίθεση αναζωπύρωσε την κριτική για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυρομαχικών και εκρηκτικών μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Πυκνοί καπνοί υψώνονται από αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Κίεβο, οι οποίες επλήγησαν από ρωσική επίθεση στις 29 Αυγούστου 2026. Πηγή φωτογραφίας: EPA / Sergey Dolzhenko

Η ουκρανική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη εγκληματική αμέλεια, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της αποθήκευσης εκρηκτικών αντικειμένων και στρατιωτικού υλικού στο συγκεκριμένο σημείο.

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Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί στις 6 Ιουλίου στο Βίσνεβε, επίσης κοντά στο Κίεβο. Τότε, ρωσική επίθεση είχε πλήξει αποθήκη πυρομαχικών της Ukroboronprom, της μεγαλύτερης ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Από εκείνη την επίθεση είχαν σκοτωθεί οκτώ άνθρωποι, ενώ μεγάλος αριθμός κατοικιών είχε καταστραφεί.

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Νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε ακόμη δύο στόχους στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, επρόκειτο για:

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Βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας φέρεται να φυλάσσονταν εκρηκτικά.

Μονάδα κατασκευής drones και πυρομαχικών.

Οι σχετικοί ισχυρισμοί της Μόσχας για τη χρήση των εγκαταστάσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η Μόσχα προαναγγέλλει «μαζικές επιθέσεις» στην ενέργεια

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προετοιμάζουν μαζικά πλήγματα κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας.

Η Μόσχα παρουσιάζει τις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων του ρωσικού πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν προετοιμασίες για μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα, η Ρωσία είχε εντείνει τα πλήγματα κατά σταθμών παραγωγής και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο

Από την πλευρά της, η Ουκρανία πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση με drones εναντίον διυλιστηρίου πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία.

Σύμφωνα με τις τοπικές ρωσικές αρχές, το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.

Οι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν κλιμακώσει εδώ και μήνες τις επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας, πλήττοντας στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στην αντίπαλη επικράτεια.

Αυξάνονται τα πλήγματα σε υποδομές

Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρίσκονται ολοένα συχνότερα αποθήκες, βιομηχανικές μονάδες, εμπορικά κέντρα, διυλιστήρια, λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία.

Η εγγύτητα αρκετών από τους στόχους σε κατοικημένες περιοχές αυξάνει τον κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό, ιδιαίτερα όταν στα σημεία φυλάσσονται πυρομαχικά ή εκρηκτικά που μπορούν να προκαλέσουν δευτερογενείς εκρήξεις.

Το πλήγμα στη Μίλα και η προειδοποίηση της Μόσχας για νέες επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα ενισχύουν τους φόβους για ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση των εχθροπραξιών.