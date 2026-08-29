Σπάνια καταδίκη Νετανιάχου για τη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη: «Εγκληματικές πράξεις»

Σε μία σπάνια δημόσια καταδίκη της βίας Ισραηλινών εποίκων προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα παλαιστινιακά χωριά Κούσρα και Τζαλούντ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εγκληματικές πράξεις βίας», αποδίδοντας τις επιθέσεις σε μια μικρή ομάδα ταραξιών που παραβιάζει τον νόμο.

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«Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν τη δράση του Τσαχάλ στην εκτέλεση των αποστολών του και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του ειδικά για τα γεγονότα στο Κούσρα, ενώ στην ίδια δήλωση αναφέρθηκε και σε διαφορετικό περιστατικό στο γειτονικό χωριό Τζαλούντ.

Επίθεση δεκάδων εποίκων στο Κούσρα

Νωρίτερα, δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στο Κούσρα, κοντά στη Ναμπλούς, έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες εντάσεων στην περιοχή.

Κάτοικος του χωριού ανέφερε ότι πέντε Παλαιστίνιοι πραγματοποιούσαν εργασίες μέσα σε σπίτι, όταν τους πλησίασε αρχικά μια ομάδα εποίκων. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι έποικοι επέστρεψαν μαζί με δεκάδες άλλους, περικύκλωσαν το κτίριο και άρχισαν να πετούν πέτρες.

Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για επτά Παλαιστινίους που εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς δεκάδες μασκοφόροι επιτίθεντο σε κατοικίες γύρω από το χωριό.

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο διαφέρουν, ωστόσο οι ισραηλινές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις και επιθέσεις με πέτρες.

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Τι ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών Αρχών, στρατιώτες και δυνάμεις της συνοριακής αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή μετά τις πληροφορίες για άφιξη Ισραηλινών ταραξιών και βίαιες συγκρούσεις.

Κατά την άφιξή τους, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν δεκάδες άτομα που είχαν μπει σε παλαιστινιακό σπίτι, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν και Παλαιστίνιοι κάτοικοι.

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Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν πληροφορίες για τραυματίες Παλαιστινίους, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση ή τον αριθμό τους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να απομακρύνουν τους εποίκους από το κτίριο, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους στην περιοχή. Τα οχήματα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

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Καταγγελίες για πολιορκία και ελλείψεις

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο του χωριού, μετέδωσαν ότι κάτοικοι εξακολουθούν να φοβούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ καταγράφονται ελλείψεις σε τρόφιμα και ορισμένα φάρμακα.

Στις αρχές Αυγούστου, ομάδες εποίκων είχαν αρχίσει να εμποδίζουν την πρόσβαση στο Κούσρα, με κατοίκους να καταγγέλλουν ότι παρέμεναν κλεισμένοι στα σπίτια τους υπό τον φόβο κατάληψης των περιουσιών τους.

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Τα γεγονότα είχαν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και διεθνώς. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, είχε χαρακτηρίσει τους εποίκους που συμμετείχαν στην πολιορκία «Ισραηλινούς τρομοκράτες».

Οι πιέσεις προς τον Νετανιάχου

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον άσκησε πίεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να καταδικάσει δημοσίως τις ενέργειες των εποίκων στο Κούσρα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει αποδώσει επανειλημμένα τα περιστατικά βίας σε μία «περιθωριακή μειοψηφία» εποίκων. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός, ωστόσο, αμφισβητείται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν ευρύτερη και συστηματική βία εναντίον Παλαιστινίων.

Έρευνα του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο υποστήριξε ότι ισραηλινές Αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων, οι οποίες έχουν προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και εκτοπισμούς Παλαιστινίων. Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη απέρριψε τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Κλιμακώθηκε η βία μετά την 7η Οκτωβρίου

Η βία των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Καταγράφονται επιθέσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμοί εναντίον Παλαιστινίων, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επισημαίνουν ότι οι υποθέσεις σπάνια καταλήγουν σε δικαστικές διώξεις.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους. Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση την οποία αμφισβητεί το Ισραήλ.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 1.103 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με απολογισμό που βασίζεται στα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί, άμαχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν χάσει τη ζωή τους σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία.