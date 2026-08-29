Τέσσερις νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις με drone σε Σεβαστούπολη και Μπελγκορόντ
Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από την Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές.
Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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