Ουκρανία: 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο
Κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ρωσική επίθεση στην βορειοανατολική Ουκρανία στοίχισε την ζωή σε 10 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 8, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χάρκιβ (Χάρκοβο) Όλεγκ Σινεγκούμποφ.
Η επίθεση είχε ως στόχο την κοινότητα Πετσενίγκι, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την πόλη του Χάρκιβ, διευκρίνισε ο στρατιωτικός διοικητής μέσω του Telegram. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου.
Κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα.
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύκτας 147 drones, 11 από τα οποία κατερρίφθησαν ή αναχαιτίσθηκαν.
Σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU), ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους πολίτες στην Ουκρανία από τον Μάιο 2002, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες.
πηγή στην Google
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