Νορβηγία: Χιλιάδες πολίτες αποχαιρετούν τον βασιλιά Χάραλντ – Στον θρόνο ο Χάακον Η΄

Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν να συρρέουν μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Ο εκλιπών μονάρχης, ο οποίος βασίλευσε επί 35 χρόνια και ήταν ο γηραιότερος εν ενεργεία μονάρχης της Ευρώπης, πέθανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση του θανάτου του βύθισε τη Νορβηγία σε εθνικό πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη τη χώρα και τα πορτρέτα του να βρίσκονται σε δημόσια κτίρια, καταστήματα, γραφεία, στάσεις λεωφορείων και σταθμούς του μετρό. Πορτρέτο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ στο Trondheim Torg, στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, μία ημέρα μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών. Πηγή φωτογραφίας: EPA / Jan Langhaug

Η νεκρώσιμη πομπή υπό καταρρακτώδη βροχή

Παρά την καταρρακτώδη βροχή, πλήθος κόσμου σχημάτισε ουρές στους δρόμους του Όσλο, παρακολουθώντας τη μεταφορά της σορού του Χάραλντ από το νοσοκομείο προς το βασιλικό παλάτι.

Το φέρετρό του τοποθετήθηκε στο παρεκκλήσι του παλατιού, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να αποτίσει φόρο τιμής. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του λαϊκού προσκυνήματος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η κεντρική λεωφόρος Καρλ Γιόχαν γέμισε από πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το παλάτι κρατώντας λουλούδια, χειρόγραφες κάρτες, παιδικές ζωγραφιές και μικρές νορβηγικές σημαίες.

Η μεγάλη συγκέντρωση συνέπεσε με την ημέρα κατά την οποία ο Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια θα συμπλήρωναν 58 χρόνια γάμου. Λουλούδια και αναμμένα κεριά στο μνημείο Blue Stone, στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, στη μνήμη του βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Πηγή φωτογραφίας: EPA / Silje Katrine Robinson

Στον θρόνο ο Χάακον Η΄

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον ανέβηκε αυτομάτως στον θρόνο ως βασιλιάς Χάακον Η΄.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάακον Η΄ (Νορβηγικά: Haakon, (Χώκουν), 20 Ιουλίου 1973) είναι ο Βασιλιάς της Νορβηγίας, αφού ανέβηκε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του, Βασιλιά Χάραλντ Ε΄ το 2026. (Uploaded a work by Sámediggi – Sametinget from https://www.flickr.com/photos/105581391@N02/51609646697/ with UploadWizard)

Η Νορβηγία, ως συνταγματική μοναρχία, δεν μένει ποτέ χωρίς μονάρχη. Η διαδοχή πραγματοποιείται τη στιγμή του θανάτου του προηγούμενου βασιλιά και δεν απαιτείται τελετή στέψης, θεσμός που καταργήθηκε από το νορβηγικό κοινοβούλιο το 1908.

Ο νέος βασιλιάς αναμένεται να απευθυνθεί στο έθνος με τηλεοπτικό διάγγελμα στις 19:00 τοπική ώρα –20:00 ώρα Ελλάδας–, τιμώντας τη μνήμη του πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τρίτη θα δώσει τον προβλεπόμενο όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου, δεσμευόμενος να κυβερνά το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας.

«Μια εποχή τελείωσε, μια νέα ξεκινά»

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, αποτύπωσε τη μετάβαση στη νέα εποχή μετά τη συνάντησή του με τον νέο μονάρχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια εποχή τελείωσε. Μια νέα ξεκινά. Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Χάραλντ θα μείνει στη μνήμη των πολιτών για την αγάπη του προς τον λαό, το χιούμορ, τη ζεστασιά και την ακλόνητη πίστη του στους Νορβηγούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει περίοδο εθνικού πένθους, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της κηδείας.

Η παρακαταθήκη της συμπερίληψης

Πολλοί από όσους συγκεντρώθηκαν έξω από το παλάτι αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο ο Χάραλντ συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας πιο ανοικτής και συμπεριληπτικής εικόνας για τη σύγχρονη Νορβηγία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ομιλία του το 2016, η οποία είχε γνωρίσει παγκόσμια απήχηση. Σε αυτήν είχε μιλήσει για μια Νορβηγία που χωρά τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

«Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν κορίτσια, αγόρια που αγαπούν αγόρια και κορίτσια και αγόρια που αγαπούν ο ένας τον άλλον», είχε δηλώσει.

Η 43χρονη εκπαιδευτικός Βεσελίνα Βιτάνοβα, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, είπε στο Reuters ότι ο βασιλιάς σήμαινε πολλά για τους μετανάστες, καθώς τους έκανε να αισθάνονται ενταγμένοι στη νορβηγική κοινωνία.

Από την πλευρά της, η 32χρονη Μάρι Έιντσβααγκ εμφανίστηκε έξω από το παλάτι φορώντας μπλουζάκι με τη χαρακτηριστική φράση του βασιλιά, ένα ουράνιο τόξο και ένα σκίτσο του.

Στο βασιλικό μαυσωλείο η ταφή

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Χάραλντ Ε΄ θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο.

Στη συνέχεια, ο εκλιπών βασιλιάς θα ταφεί στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους, του κάστρου του 13ου αιώνα που δεσπόζει πάνω από το λιμάνι της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Εκεί βρίσκονται οι τάφοι της μητέρας του, πριγκίπισσας διαδόχου Μάρθας, του πατέρα του, βασιλιά Όλαφ Ε΄, καθώς και των παππούδων του, βασίλισσας Μοντ και βασιλιά Χάακον Ζ΄.