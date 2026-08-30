Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση σε δύο αδέλφια στα Πατήσια – «Άρχισε να μας χτυπάει χωρίς να μας ξέρει»

Θύματα βίαιης επίθεσης με καταγγελλόμενο ρατσιστικό κίνητρο υποστηρίζουν ότι έπεσαν δύο αδέλφια από το Πακιστάν στα Πατήσια, ενώ κατευθύνονταν προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια.

Την καταγγελία δημοσιοποίησαν η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα».

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Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ο Οσμάν Μ. και ο Χοράμ Μ., μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν, δέχθηκαν την επίθεση το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, στην περιοχή της πλατείας Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα κοντά στην οδό Καμπούρογλου.

«Μας ακολούθησε και επιτέθηκε στον αδελφό μου»

Όπως καταγγέλλει ο Χοράμ Μ., τα δύο αδέλφια έφυγαν από το σπίτι τους λίγο μετά τις 18:00, έχοντας μαζί τους δώρα που είχαν φέρει από το Πακιστάν για έναν φίλο τους.

Στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, κοντά σε μίνι μάρκετ, φέρεται να αντιλήφθηκαν έναν άνδρα να τους κοιτάζει επίμονα και στη συνέχεια να τους ακολουθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν βρίσκονταν κοντά σε γηπεδάκι στην οδό Καμπούρογλου, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον Οσμάν Μ., χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

«Χωρίς να μας ξέρει, άρχισε να μας χτυπάει», αναφέρει ο Χοράμ Μ.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι άκουσε τον δράστη να εξυβρίζει το Πακιστάν και ότι, όταν προσπάθησε να προστατεύσει τον αδελφό του, δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο και τραυματίστηκε στη μύτη.

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Ο ένας τραυματίας χρειάστηκε ράμματα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Χοράμ Μ., ο άνδρας συνέχισε να χτυπά τον αδελφό του ακόμη και όταν εκείνος είχε πέσει στο έδαφος.

Ο φερόμενος ως δράστης απομακρύνθηκε με γρήγορα βήματα προς την οδό Σαμαρά, όταν ο Χοράμ Μ. προειδοποίησε ότι θα καλούσε την Αστυνομία.

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Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παμμακάριστος, όπου παρέμειναν για περίπου τρεισήμισι ώρες. Ο Οσμάν Μ. χρειάστηκε να υποβληθεί σε συρραφή τραύματος δίπλα στο μάτι.

Κατά την ίδια καταγγελία, αστυνομικοί μετέβησαν στο νοσοκομείο και τους επέδειξαν φωτογραφίες στο πλαίσιο της έρευνας.

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Την επόμενη ημέρα, τα δύο αδέλφια κατήγγειλαν επίσημα το περιστατικό στο αρμόδιο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

«Ζω στην Ελλάδα από το 2007»

Ο Χοράμ Μ. αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του εργάζονται σε εργαστήριο χρυσοχοΐας.

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«Είμαι εργάτης σε εργαστήριο χρυσοχοΐας, όπως και ο αδελφός μου. Ζω στην Ελλάδα από το 2007 και έχω χαρτιά», σημειώνει.

Όπως προσθέτει, η επίθεση τούς έφερε στη μνήμη παλαιότερα περιστατικά βίας που, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιούνταν από μέλη της Χρυσής Αυγής σε γειτονιές της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ

Η ΚΕΕΡΦΑ χαρακτηρίζει το περιστατικό «ρατσιστική επίθεση» και προειδοποιεί για τη δημιουργία ενός εχθρικού περιβάλλοντος σε βάρος μεταναστών.

Στην ανακοίνωσή της συνδέει το συμβάν με το κλίμα γύρω από τη δημόσια συζήτηση για το μεταναστευτικό, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση και στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη.

Η οργάνωση αναφέρεται επίσης στην υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «Η Ενότητα», καθώς και σε προηγούμενες καταγγελίες για επιθέσεις εναντίον μεταναστών και χώρων θρησκευτικής λατρείας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις του Σεπτεμβρίου, μεταξύ αυτών στην πανελλαδική διαδήλωση της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Οι Αρχές ερευνούν την καταγγελία και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.