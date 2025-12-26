Ρωσία: Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ριαμπκόφ κατηγορεί την Ουκρανία ότι “τορπιλίζει” τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι θέλει να «τορπιλίσει» τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς διαπιστώνει ότι το νέο κείμενο που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα το Κίεβο είναι «ριζικά διαφορετικό» από εκείνο που διαπραγματεύτηκε η Μόσχα με τους Αμερικανούς.

«Από τη δική μας δουλειά και από την πολιτική βούληση της άλλης πλευράς θα εξαρτηθεί η δυνατότητά μας να κάνουμε την τελευταία προσπάθεια και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Κυρίως επειδή το Κίεβο και οι σπόνσορές του, κυρίως στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν βλέπουν ευνοϊκά μια συμφωνία, διπλασίασαν τις προσπάθειες για να την τορπιλίσουν» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ μιλώντας στην τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χωρίς μια επαρκή επίλυση των προβλημάτων από τα οποία προέκυψε αυτή η κρίση, απλούστατα θα είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε μια οριστική συμφωνία», συνέχισε ο Ριαμπκόφ, ζητώντας «να παραμείνουμε στα όρια που τέθηκαν» κατά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, τον περασμένο Αύγουστο. Διαφορετικά, «καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε την Τετάρτη μια νέα εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου. Αυτό το νέο έγγραφο των 20 σημείων προτείνει το πάγωμα των γραμμών του μετώπου χωρίς να επιλύει άμεσα τα εδαφικά ζητήματα, ενώ δεν περιέχει δύο βασικά αιτήματα της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς και τη νομική δέσμευση της Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Το σχέδιο αυτό, εάν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι, διαφέρει ριζικά από τα 27 σημεία που επεξεργαστήκαμε τις τελευταίες εβδομάδες, από τις αρχές Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την αμερικανική πλευρά», είπε ο Ριαμπκόφ σήμερα.