Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την απόπειρα επίθεσης του Κιέβου με 91 drones στην κατοικία του – «Σοκαρισμένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση με drones από την Ουκρανία στην κατοικία του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ «ο Πούτιν επέστησε την προσοχή του Τραμπ στην επίθεση του Κιέβου με drones κατά της κατοικίας του στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Ο Τραμπ ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου κατά της κρατικής κατοικίας του Πούτιν. Δήλωσε ότι δεν μπορούσε καν να φανταστεί τέτοιες τρελές ενέργειες. Ο Τραμπ είπε ο ίδιος ότι η αμερικανική κυβέρνηση, ευτυχώς, δεν έδωσε Τομαχάκ στο Κίεβο».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο Ουσάκοφ ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες του Κιέβου κατά της επίθεσης στην κρατική κατοικία δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση, ενώ δήλωσε πολύ σαφώς στον Τραμπ ότι η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα αναθεωρηθεί σε σχέση με τον κρατικό τρομοκρατία που ασκεί το Κίεβο.

Λαβρόφ: «Το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει με 91 drones την κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ – Θα απαντήσουμε»

Η Ρωσία έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έπειτα από πληροφορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει κρατική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο IFX.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η Μόσχα έχει ήδη καθορίσει τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της απάντησής της, στο πλαίσιο της ρωσικής αντεπίθεσης που σχεδιάζεται ως αντίδραση στην απόπειρα επίθεσης κατά της επίσημης κατοικίας του Ρώσου προέδρου.

Την ίδια στιγμή, η ρωσική πλευρά διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, όπως αναφέρει το IFX, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αναθεωρήσει τη στάση της στο τραπέζι των συνομιλιών. Σύμφωνα με το TASS, η Μόσχα προειδοποιεί για επικείμενα αντίποινα.

«Η Ρωσία θα απαντήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

Ο κ. Λαβρόφ σημείωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί, ώστε να ληφθεί υπόψη, όπως είπε, «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας».

Αναλυτικά η δήλωση Λαβρόφ

«Τη νύχτα από 28 προς 29 Δεκεμβρίου, το καθεστώς του Κιέβου πραγματοποίησε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση 91 μακρινής εμβέλειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης κατά της κρατικής κατοικίας του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τα μέσα αεροπορικής άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές από τα συντρίμμια των UAV.

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Οι στόχοι για αντίποινα χτυπήματα και ο χρόνος της εκτέλεσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καθοριστεί.

Ωστόσο, δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελική μεταμόρφωση του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει υιοθετήσει πολιτική κρατικού τρομοκρατισμού, η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί».

«Αυτά είναι ψέμματα», απαντά ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «ψέματα». Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επίθεση εναντίον κυβερνητικών κτιρίων στο Κίεβο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για κλιμάκωση της έντασης.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου

Ουκρανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν εκ νέου σήμερα τον ρωσικό στρατό ότι εκτελεί αλόγιστα αιχμαλώτους πολέμου στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες μετέφεραν δύο Ουκρανούς στρατιώτες στο Σάχοβε, ένα χωριό κοντά στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ, αναγκάζοντας τον έναν να ξεγυμνωθεί.

«Στη συνέχεια πυροβόλησαν και σκότωσαν και τους δύο άοπλους υπερασπιστές», αναφέρουν στην επίσημη ανακοίνωσή τους. Τον δεύτερο Ουκρανό τον ξεγύμνωσαν αφού τον σκότωσαν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ρωσικές δυνάμεις ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. Οι ουκρανικές αρχές έχουν καταγράψει αρκετές περιπτώσεις εκτελέσεων αιχμαλώτων πολέμου με συνοπτικές διαδικασίες.