Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση που εξαπολύθηκε στην ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, μετά τις επιθέσεις κατά ορθόδοξων εκκλησιών και μιας συναγωγής που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK).

Σύμφωνα με το Tass, εκπρόσωποι των τοπικών αστυνομικών Αρχών δήλωσαν ότι οι δράστες είναι οπαδοί μιας διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι τα άτομα που οργάνωσαν τις επιθέσεις θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν.

“Μετά την εξουδετέρωση των απειλών για τη ζωή και την υγεία των πολιτών, αποφασίστηκε να τερματιστεί η αντιτρομοκρατική επιχείρηση” στο Νταγκεστάν από τις 08:15 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ένοπλοι επιτέθηκαν χθες, Κυριακή, σε ορθόδοξες εκκλησίες και μια συναγωγή στο Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες καταδίκασαν τις “τρομοκρατικές” αυτές ενέργειες.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν Μαχατσκαλά και στην παράκτια πόλη Ντερμπέντ.

Ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ηλικίας 66 ετών, σκοτώθηκε στο Ντερμπέντ, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον 15 αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης στις επιθέσεις, δήλωσε ο ηγέτης της ρωσικής αυτής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο Σεργκέι Μέλικοφ σε βίντεο που ανήρτησε στη διάρκεια της νύχτας στην εφαρμογή Telegram.

“Πάνω από 15 αστυνομικοί έπεσαν θύμα της τρομοκρατικής ενέργειας” στο Νταγκεστάν, σημείωσε ο Μέλικοφ, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί “προστάτευσαν τους άμαχους κατοίκους (…) με τίμημα τη ζωή τους”.

