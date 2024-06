Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων πολιτών.

BREAKING:



The number of k*lled in the Islamist terror attack in Dagestan has increased to around 20.



The authorities say 15 of them are police officers, with the rest being civilians including a priest who had his throat slit in his church pic.twitter.com/V2gbkZNRSg