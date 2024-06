Φρίκη προκαλούν τα όσα γίνονται γνωστά για την επίθεση ισλαμιστών σε ορθόδοξη εκκλησία στο Νταγκεστάν της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ από την επίθεση έξι αστυνομικοί έπεσαν νεκροί, ενώ οι δράστες αποκεφάλισαν έναν ιερέα, του οποίου τα στοιχεία ήρθαν στο φως.

Πρόκειται για τον Nikolai Kotelnikov που δολοφονήθηκε στην εκκλησία Derbent όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ.

The priest who had his throat slit by the Islamist terrorists in the terror attack today in Dagestan, Russia has been identified.



Fr. Nikolai Kotelnikov was murdered in the Derbent Church of the Intercession of the Blessed Virgin Mary pic.twitter.com/B5gCfWQADv June 23, 2024

Να θυμίσουμε ότι ένοπλοι εξαπέλυσαν σήμερα σειρά επιθέσεων σε ορθόδοξες εκκλησίες και σε συναγωγή στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν στον ρωσικό Καύκασο, σκοτώνοντας έναν ιερέα και έξι αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή και η αστυνομία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάνς, και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ.

Coordinated Islamist terror attacks in Dagestan, Russia.



Bearded gunmen dressed in black have attacked a synagogue and a church.



At least 6 people k*lled pic.twitter.com/iE6chKbBfh June 23, 2024

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκειμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια περιοχή όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Η περιοχή γειτνιάζει με την Τσετσενία, και βρίσκεται επίσης κοντά στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Incoming reports of around 40 people having been taken hostage by Islamist terrorist in a church in Makhachkala, Russia



A firefight has started by the church and the church is now also on fire pic.twitter.com/zkNBFaRn2c — Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2024

«Σήμερα το απόγευμα, στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις ενόπλων εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου», ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

«Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συνολικά έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Γκαγιάνα Γκαρίγεβα.

Ο ιερέας, ηλικίας 66 ετών, σκοτώθηκε στο Ντέρμπεντ, είπε. Ο πρόεδρος του συμβουλίου εβραϊκών κοινοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπαρούχ Γκόριν δήλωσε στο Telegram ότι «η συναγωγή στο Ντέρμπεντ έχει τυλιχθεί στις φλόγες».

«Είναι αδύνατον να κατασβεστεί η φωτιά. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένας αστυνομικός και ένας φύλακας», πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι «η συναγωγή στη Μαχατσκαλά πυρπολήθηκε και κάηκε».

Ο ηγέτης του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ, έγραψε στο Telegram: «απόψε στο Ντέρμπεντ και τη Μαχατσκαλά, άγνωστοι προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία».

Δύο από τους δράστες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, ανέφερε το Baza Telegram.

