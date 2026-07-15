Εφιάλτης για γυναίκα στην Καλλιθέα: Άνδρας της επιτέθηκε την ώρα που πάρκαρε – “Με χτύπησε στο πρόσωπο και με άρπαξε από τον λαιμό”

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε μια γυναίκα το απόγευμα της Δευτέρας, 13 Ιουλίου στην οδό Φιλαρέτου στην Καλλιθέα, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από άγνωστο άνδρα την ώρα που επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Συγκεκριμένα, η Κάτια Δερμιτζάκη, με ανάρτησή της στο facebook, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την εφιαλτική εμπειρία της, εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρατήρησα από τον καθρέφτη έναν άνδρα που περπατούσε στον δρόμο. Ξαφνικά σταμάτησε και άρχισε να κοιτάζει επίμονα πώς πάρκαρα. Όταν τον είδα να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της, συνεχίζοντας: «Δεν πρόλαβα να τραβήξω χειρόφρενο και το αυτοκίνητο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω. Ο άνδρας με χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο, με άρπαξε από τον λαιμό και προσπαθούσε να με τραβήξει έξω από το παράθυρο. Δεν έβλεπα καν καθαρά το πρόσωπό του, γιατί με χτυπούσε συνεχώς στα τυφλά».

«Φώναζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Δεν βγήκε ούτε ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Ούτε ένας», ανέφερε η γυναίκα και έδωσε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δράστη.



Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Παρακαλώ αφιερώστε δύο λεπτά να διαβάσετε αυτή την ανάρτηση και κάντε μια κοινοποίηση. Ίσως προστατέψετε κάποιον άλλο.

Σήμερα δέχτηκα επίθεση ενώ πάρκαρα το αυτοκίνητό μου στην οδό Φιλαρέτου 114, στην Καλλιθέα, κοντά στο ποτάμι. Καθώς πάρκαρα, παρατήρησα από τον καθρέφτη έναν άνδρα που περπατούσε στον δρόμο. Ξαφνικά σταμάτησε και άρχισε να κοιτάζει επίμονα πώς πάρκαρα. Έχω τη συνήθεια να παρατηρώ πάντα τους πεζούς, μήπως υπάρχει κάποιο μικρό παιδί ή κάποιο σκυλάκι που μπορεί να πεταχτεί στον δρόμο. Αυτή η παρατηρητικότητα πιστεύω ότι σήμερα μου έσωσε τη ζωή. Όταν τον είδα να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι πιθανότατα ετοιμαζόταν να μου κάνει κακό. Πριν ολοκληρώσω το παρκάρισμα, με το δεξί μου χέρι κλείδωσα αμέσως τις πόρτες και με το αριστερό άρχισα να ανεβάζω το παράθυρο. Από εκείνη τη στιγμή πήρα την απόφαση ότι, ό,τι κι αν συνέβαινε, δεν έπρεπε να αφήσω το χέρι μου από το κουμπί του παραθύρου.

Μόλις ίσιωσα το αυτοκίνητο, δέχτηκα επίθεση. Δεν πρόλαβα να τραβήξω χειρόφρενο και το αυτοκίνητο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω. Ο άνδρας με χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο, με άρπαξε από τον λαιμό και προσπαθούσε να με τραβήξει έξω από το παράθυρο. Δεν έβλεπα καν καθαρά το πρόσωπό του, γιατί με χτυπούσε συνεχώς στα τυφλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πάλη μας κράτησε αρκετή ώρα. Έπεφτε με όλο του το βάρος πάνω στο παράθυρο για να μην μπορέσει να κλείσει, ενώ συνέχιζε να με χτυπάει και να με τραβάει από τον λαιμό και τα ρούχα. Προσπαθούσα ταυτόχρονα να αμυνθώ, τον χτύπησα με το δεξί μου χέρι για να απελευθερωθώ και έβαλα το γόνατό μου κόντρα στην πόρτα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχασα ούτε στιγμή την ψυχραιμία μου. Δεν άφησα ούτε δευτερόλεπτο το κουμπί του παραθύρου. Το κρατούσα συνεχώς πατημένο, μέχρι που το παράθυρο ανέβηκε σιγά-σιγά. Στο τέλος παγίδευσε τα χέρια του και δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει την επίθεση. Αναγκάστηκε να τα τραβήξει πίσω και έτρεξε προς την πλευρά του ποταμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φώναζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Δεν βγήκε ούτε ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Ούτε ένας.

Το μόνο που σκέφτομαι είναι πόσο τυχερή στάθηκα που η κόρη μου δεν ήταν μαζί μου. Μισή ώρα νωρίτερα την είχα αφήσει στον πατέρα της για να πάνε στις κούνιες. Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Περιγραφή του δράστη:

Ύψος περίπου 1,85–1,90 μ.

Καφέ μαλλιά.

Γαλάζια μάτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντυμένος απολύτως φυσιολογικά, περιποιημένος, σαν ένας άνθρωπος που δεν θα σου τραβούσε ποτέ την προσοχή. Δεν σου περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί να σου επιτεθεί. Παρακαλώ όσοι μένετε στην Καλλιθέα ή στις γύρω περιοχές να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και σας παρακαλώ, κάντε μια κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης. Αν καταφέρουμε να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος, ίσως προλάβουμε να μην υπάρξει το επόμενο θύμα».