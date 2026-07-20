Επίθεση drones σε δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων τύπου Suezmax δέχτηκαν επίθεση από drones ανοικτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax δέχθηκαν την επίθεση την ώρα που πραγματοποιούσαν φόρτωση. Τα πλοία που επλήγησαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα είναι το «Asia», το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας καθώς και το «Nissos Ios», με σημαία Νήσων Μάρσαλ, της Kyklades Maritime.

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Έπειτα από τα πρόσφατα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Νοβοροσίσκ, η CPC ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διακόπτει προσωρινά τις εργασίες φόρτωσης στον τερματικό σταθμό.

Το πλοίο Asia φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση και η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε. «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι μεταξύ του προσωπικού ή των συνεργατών του CPC. Δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου», ανέφερε η κοινοπραξία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα δύο πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις των σημείων πρόσδεσης SPM-1 και SPM-3 δεν υπέστησαν ζημιές.

«Επί του παρόντος, οι εργασίες φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό έχουν ανασταλεί, εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης των συνεπειών του περιστατικού», ανέφερε.