Έκρηξη σε σιδηρόδρομο της περιφέρειας Βορονέζ στη δυτική Ρωσία, σημειώθηκε την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή να τραυματιστούν άμαχοι.

Συγκεκριμένα, η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας (FSB) ανακοίνωσε ότι ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός προκάλεσε την έκρηξη στον σιδηρόδρομο, ο οποίος βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι αρμόδιες ρωσικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι θα ξεκινήσει ποινική διαδικασία βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας, για να διερευνηθεί αν πρόκειται για επιχείρηση σαμποτάζ για λογαριασμό της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

