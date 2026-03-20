Ρώμη: Δύο άτομα σκοτώθηκαν ενώ φέρονται να κατασκεύαζαν εκρηκτικό μηχανισμό

Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους σε κατάρρευση αγροικίας, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Oνομάζονταν Σάρα Αρντιτσόνε και Αλεσάντρο Μερκολιάνο και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, ανήκαν στον αναρχικό χώρο.

Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό της εγκαταλειμένης αγροικίας.

The bodies of a man and a woman have been found under the rubble of an abandoned building, destroyed in an explosion, in Rome’s Parco degli Acquedotti.https://t.co/b4yzrH8LGt— Wanted in Rome (@wantedinrome) March 20, 2026

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.