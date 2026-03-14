Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ
Έκρηξη έγινε νωρίς σήμερα το πρωί σε ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, με τη δήμαρχο της ολλανδικής πρωτεύουσας να περιγράφει το περιστατικό αυτό, ως μία σκόπιμη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένη καταστροφή, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, που φαίνεται να δείχνουν το άτομο που πυροδότησε τη βόμβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εβραϊκά σχολεία, συναγωγές και άλλοι θεσμοί σε όλο τον κόσμο έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
