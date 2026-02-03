Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που προσέγγισε αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο πλησίασε αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία, ενώ ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ιρανικό drone τύπου Shahed-139 κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, εξοπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισερχόταν σε στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και του διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του. Το πλοίο, ωστόσο, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό σκάφος.

Συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει δεκάδες αεροσκάφη σε βάσεις κοντά στο Ιράν και έχουν συγκεντρώσει πολλαπλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή ή στις γύρω περιοχές τον τελευταίο μήνα. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσαν να προετοιμάζουν το έδαφος για πιθανές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων δεν φτάνει το επίπεδο των προετοιμασιών που παρατηρήθηκαν πριν από τις περσινές επιθέσεις κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, παρέχει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή, ενώ η κυβέρνησή του επιδιώκει να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη ώστε να επιστρέψει στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στις 26 Ιανουαρίου και επιχειρεί στο βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας.

Επιπλέον, τουλάχιστον οκτώ άλλα αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή, μεταξύ των οποίων αντιτορπιλικά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και δορυφορικές εικόνες που αναφέρονται στην έκθεση.