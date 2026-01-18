Reuters: Ιρανός αξιωματούχος παραδέχεται ότι οι νεκροί από τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων ξεπέρασαν τους 5.000

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή (18.01) ότι οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται 500 μέλοι των υπηρεσιών ασφάλειας, κατηγορώντας «τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς» για το θάνατο «αθώων Ιρανών».

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το όνομά του εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ δήλωσε στο Reuters ότι μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων έγιναν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μία περιοχή, όπου οι Κούρδοι αποσχιστές είναι ενεργοί, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αποσταθεροποίησης.

«Ο τελικός απολογισμός των νεκρών δεν αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και οι ξένες ένοπλες δυνάμεις» υποστήριξαν και εξόπλισαν αυτούς που βγήκαν στους δρόμους. URGENT call to help #Iran immediately🚨

Based on my conversations with doctors in Tehran, Fars, Isfahan, Lorestan, Rasht, Sari & Kerman, as well as reports, photos & footages from eyewitnesses, the estimated death toll of protestors exceeds 5,000.#DigitalBlackoutIran #R2P pic.twitter.com/CuKIYTvnBU January 11, 2026

Χαμενεΐ: Χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Τραμπ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε το Σάββατο σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία» και επιρρίπτοντας ευθύνες στην αμερικανική ηγεσία για θύματα, καταστροφές και τη «συκοφάντηση» του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», τόνισε ο Χαμενεΐ, αποδίδοντας στον Τραμπ πολιτική και ηθική ευθύνη για τα γεγονότα. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης υποστήριξε ότι «όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες στις διαδηλώσεις», επαναλαμβάνοντας τη θέση του καθεστώτος περί ξένης υποκίνησης των ταραχών.

Τα στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων με έδρα τις ΗΠΑ κάνουν λόγο για πάνω από 3.000 νεκρούς, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον απολογισμό σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, ακόμη και πάνω από 10.000 με 12.000 απώλειες.

Στο κλείσιμό του, ο Χαμενεΐ απηύθυνε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν θα σύρουμε τη χώρα στον πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εσωτερικούς ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους».

Προσπάθεια Πούτιν για αποκλιμάκωση

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνικές επαφές το Σάββατο τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο προσπάθειας για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα, που διατηρεί συμμαχική σχέση με την Τεχεράνη, καταδίκασε τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η Ρωσία επιδιώκει την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών της με το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πέρυσι ο Πούτιν υπέγραψε με τον Μασούντ Πεζεσκιάν ένα 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Μόσχα διατηρεί και μακρόχρονη συνεργασία με το Ισραήλ, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στους δύο πόλους.

Προς το παρόν, πάντως, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.