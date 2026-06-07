Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για να καταστρέψουν το ουράνιο του, εάν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και τον αντίκτυπό του στην οικονομία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση και καταστροφή του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του, εάν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου μεταξύ των χωρών – ή, ελλείψει συμφωνίας, ότι θα υποβαθμίσει περαιτέρω τον ιρανικό στρατό σε σημείο που οι αμερικανικές δυνάμεις να μπορούν να συλλέξουν με ασφάλεια το υλικό μόνες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν κάνουμε μια συμφωνία ότι τώρα είμαστε φιλικοί, θα πάμε όλοι μαζί. Θα είναι ο εξοπλισμός μας. Θα τον βγάλουμε έξω και θα τον καταστρέψουμε, είτε είναι επί τόπου είτε εκτός», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News.

«Και θα πάμε μαζί τους ή χωρίς αυτούς. Αλλά δεν θα έχουμε ανθρώπους να μας πυροβολούν, εντάξει;» είπε ο Τραμπ. «Τώρα, αν δεν κάνουμε συμφωνία, τότε θα τους εξοντώσουμε στρατιωτικά πολύ σκληρά. Και θα περιμένουμε μέχρι να το κάνουμε αυτό πριν φύγουμε, οπότε θα έχουμε ασφάλεια σε κάθε περίπτωση».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα επειδή έχουν «κάμερες στο διάστημα» χάρη στη Διαστημική Δύναμη του.

«Ξέρετε, έχουμε κάμερες πάνω του, παντού. Αν κάποιος περπατούσε εκεί, αν περπατούσατε εσείς εκεί, θα μπορούσα να διαβάσω το μικρό σας όνομα στο πέτο σας», είπε στην Kristen Welker, συντονίστρια του «Meet the Press». «Και αυτές είναι κάμερες στο διάστημα. Είναι μια πραγματικά καταπληκτική τεχνολογία».

Στις πιο λεπτομερείς δηλώσεις του μέχρι σήμερα σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη παύση της σύγκρουσης και την προσέγγισή του σε μια πιθανή συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει να διατηρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή μέχρι την «ολοκλήρωσή» τους και είπε: «Δεν τα θεωρώ σε κίνδυνο».

Οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά» στην υπογραφή μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, αλλά πιέζει το Ιράν να προχωρήσει περισσότερο στην εγκατάλειψη των πυρηνικών του φιλοδοξιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε μερικά σημεία. Δεν φαίνονται καν σημαντικά», είπε. «Έχουν παραδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Είχαμε μια ρήτρα εκεί ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτό εκτός από εμένα».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε μια πρόσθετη διάταξη που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να παρακάμψει μια συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και είπα, “Λοιπόν, τι θα συμβεί αν δεν αναπτύξουν, αλλά βγουν και αγοράσουν, αποκτήσουν; Θέλω να βάλω τη λέξη, “αν αγοράσουν, αγοράσουν ή αποκτήσουν”», είπε. «Ξέρετε, πρέπει να το έχετε και αυτό εκεί μέσα, γιατί αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Έτσι, δεν έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν ή να αγοράσουν, να αποκτήσουν ή να αγοράσουν».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί αντέδρασαν «λίγο» στο αίτημά του. «Και μετά δεν το έκαναν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Το σχόλιο του για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τη νέα ηγεσία του Ιράν «πιο ορθολογική, πολύ έξυπνη» μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ που σκότωσαν τον πρώην Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και πολλούς από τους υπολοχαγούς του. Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, πήρε τη θέση του πατέρα του και «συμμετέχει» στη διαδικασία έγκρισης μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτός σε άμεσες συνομιλίες με τον νέο ανώτατο ηγέτη. «Θα το έκανα αν ήθελε», είπε ο Τραμπ, «αλλά δεν έχω μιλήσει απευθείας μαζί του».

Ο πρόεδρος συνέκρινε ευνοϊκά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου, με τον πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νεότερος. Νομίζω πιο λογικός», είπε ο Τραμπ. «Τραυματισμένος. Είναι αρκετά άσχημα τραυματισμένος. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο θάρρος εκεί. Πολλοί άνθρωποι, αν είχαν τραυματιστεί τόσο άσχημα, δεν θα μιλούσαν, ξέρετε, “Πώς τα πάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες;” Θα είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο θάρρος εκεί. Αλλά είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος».

Ο Τραμπ αρνήθηκε να πει με βεβαιότητα αν γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία του Ιρανού ηγέτη ή αν αυτή η τοποθεσία βρίσκεται στο Ιράν.

«Δεν θέλω να πω αν γνωρίζω πού βρίσκεται», είπε ο Τραμπ. «Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το γνωρίζω».