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Ουκρανία: Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Ρωσία

Τι ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας

Ουκρανία: Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Ρωσία
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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου του Αφίπσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου αναφέρει πως εξαιτίας του πλήγματος, στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

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Αξιωματούχοι του Κρασνοντάρ διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών drone και αντιμετωπίστηκε γρήγορα προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν επίσης πως έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή drones στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

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