Χαμενεΐ: Σκληρή επίθεση στον Τραμπ – Τον χαρακτήρισε «εγκληματία» και τον κατηγορεί για τα θύματα των διαδηλώσεων, πάνω από 3.000 οι νεκροί

Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι «μετάνιωσε» που δεν προχώρησε σε νέα επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία», αποδίδοντάς του ευθύνες για τους χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές, τις εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα και τη «συκοφάντηση του ιρανικού λαού» κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ανώτατο ηγέτη, οι παρεμβάσεις της Ουάσινγκτον συνέβαλαν στην αιματοχυσία που σημειώθηκε κατά τις διαδηλώσεις, με την Τεχεράνη να «πνίγεται στο αίμα». Χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν συλληφθεί.

Την ίδια ώρα, το Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και το διαδίκτυο δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως. «Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση είναι διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη σκληρή δήλωση του Χαμενεΐ.

Την ένταση εντείνει το γεγονός ότι δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς την περιοχή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αποκλείει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου των 12 ημερών» μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν εκτιμάται ότι προσεγγίζει τους 3.000. Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές. Παράλληλα, καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη διαδικτυακή δραστηριότητα, έπειτα από οκταήμερη σχεδόν πλήρη διακοπή.

Κάτοικοι της Τεχεράνης ανέφεραν στο Reuters ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες η κατάσταση εμφανίζεται σχετικά ήρεμη. Αν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Παρόμοια εικόνα μετέφεραν και κάτοικοι πόλης στα βόρεια της χώρας, κοντά στην Κασπία Θάλασσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σκληρή καταστολή φαίνεται προς το παρόν να έχει περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέες συλλήψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, με αφορμή την οξύτατη οικονομική κρίση, και γρήγορα εξελίχθηκαν σε ευθεία αμφισβήτηση της θεοκρατικής διακυβέρνησης.

To «ευχαριστώ» του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία ακύρωσε μαζικές εκτελέσεις, έπειτα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει με «πολύ σκληρή αντίδραση» εάν το Ιράν συνέχιζε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες –πάνω από 800– ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τόνισε ότι η απόφασή του να μην προχωρήσει σε επίθεση ελήφθη αποκλειστικά από τον ίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

REPORTER: "Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran?"



PRESIDENT TRUMP: "Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact" pic.twitter.com/r4tEo8JQbt— Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

«Κανείς δεν με έπεισε, εγώ έπεισα τον εαυτό μου. Χθες είχαν προγραμματίσει πάνω από 800 απαγχονισμούς. Δεν απαγχόνισαν κανέναν. Ακύρωσαν τους απαγχονισμούς. Αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο», δήλωσε, επιδιώκοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρξε παρέμβαση τρίτης χώρας.