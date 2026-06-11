Τραμπ: Πιθανόν το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη οι υπογραφές για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν (Βίντεο)

Νέο μήνυμα για τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έστειλε την Πέμπτη 11/6 ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι μια συμφωνία που βρίσκεται υπό επεξεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με τα σχετικά έγγραφα να βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας. «Θα πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα» ανέφερε ο Τραμπ, ενώ τόνισε ότι το Ιράν το θέλει «όσο το θέλουν όλοι οι άλλοι».

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Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις δηλώσεις του είπε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κάπου στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ είπε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί, αλλά ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντόναλντ Τραμπ Βανς θα είναι εκεί.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως αποφάσισε να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως επίκειται η υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Υποστήριξε ότι το σχέδιο της συμφωνίας έχει λάβει την τελική του μορφή και «έχει εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων».

«Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δήλωσε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως «η ώρα και ο τόπος της υπογραφής (της συμφωνίας) θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ιράν: Η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει σχέδιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε απόψε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

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«Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ», αναφέρει το Fars που επικαλείται μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θεωρώντας πως επίκειται η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social.

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Άλλο ένα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, τo Tasnim, διέψευσε τα σχόλια Τραμπ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. «Μέχρι το Ιράν να ανακοινώσει την ολοκλήρωση τυχόν συμφωνίας, οποιαδήποτε δήλωση του Τραμπ επί του θέματος αυτού θα πρέπει να θεωρείται ανάλογη των προηγούμενων δηλώσεών του», υπογράμμισε.