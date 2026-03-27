Reuters: Αμφισβητείται το αφήγημα της νίκης στο Ιράν – Καταστράφηκε μόλις το ένα τρίτο του οπλοστασίου

Σε μια αποκαλυπτική αποτίμηση της κατάστασης στο μέτωπο του Ιράν προχωρά το Reuters, επικαλούμενο υψηλόβαθμες πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Λευκού Οίκου περί σχεδόν πλήρους εξουδετέρωσης των ιρανικών δυνατοτήτων.

Μερική καταστροφή του πυραυλικού οπλοστασίου

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν με σχετική βεβαιότητα ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν. Για ένα ακόμη τρίτο η εικόνα παραμένει ασαφής, αν και θεωρείται πιθανό ότι έχει υποστεί ζημιές ή έχει θαφτεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις λόγω των βομβαρδισμών.

Παράλληλα, παρόμοια εκτίμηση υπάρχει και για τις δυνατότητες των ιρανικών drones, όπου επίσης φαίνεται να έχει πληγεί περίπου το ένα τρίτο.

Υπόγειες υποδομές διατηρούν κρίσιμες δυνατότητες

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύει ότι, παρά τις απώλειες, η Τεχεράνη διατηρεί ακόμη ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρησιακών πυραύλων, περίπου 30%, οι οποίοι παραμένουν αποθηκευμένοι και ενεργοί σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται μέρος των πυραύλων που έχουν θαφτεί ή υποστεί ζημιές να μπορεί να ανακτηθεί μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Αντίθεση με τις δηλώσεις Τραμπ

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι στο Ιράν «έχουν απομείνει πολύ λίγοι πύραυλοι». Ο ίδιος, ωστόσο, αναγνώρισε τον κίνδυνο που εξακολουθεί να συνιστά ακόμη και ένα μικρό ποσοστό οπλικών συστημάτων, ιδίως για κρίσιμες θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμη και με ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Μείωση επιθέσεων αλλά όχι εξουδετέρωση

Αξιωματούχος του Πενταγώνου ανέφερε ότι οι επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% από την έναρξη των συγκρούσεων. Την ίδια στιγμή, υποστηρίζεται ότι έχει πληγεί πάνω από το 66% των εγκαταστάσεων παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές αποφεύγουν να δώσουν σαφή εικόνα για το συνολικό ποσοστό καταστροφής των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Αμφισβήτηση από πολιτικούς και ειδικούς

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μούλτον εξέφρασε επιφυλάξεις για τις εκτιμήσεις περί αποδυνάμωσης του Ιράν, σημειώνοντας ότι μια χώρα σε πόλεμο ενδέχεται να διατηρεί εφεδρείες και να μην χρησιμοποιεί άμεσα το σύνολο των δυνατοτήτων της.

Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της ειδικού Νικόλ Γκραζέφσκι, η οποία θεωρεί ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις πιθανόν να έχουν υπερεκτιμηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Συνεχιζόμενη απειλή και νέες επιδείξεις ισχύος

Παρά τις απώλειες, το Ιράν συνεχίζει να επιδεικνύει επιχειρησιακή ικανότητα. Πρόσφατα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους και drones προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ φέρεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με στόχο τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Δυσκολία ακριβούς αποτίμησης

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η πλήρης εικόνα του ιρανικού οπλοστασίου παραμένει ασαφής, κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης υπόγειων εγκαταστάσεων. Η αβεβαιότητα σχετικά με τον αριθμό και την κατάσταση των πυραύλων καθιστά δύσκολη μια ακριβή αποτίμηση.

Όπως επισημαίνεται, η ύπαρξη πολυάριθμων υπόγειων βάσεων και σηράγγων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που περιορίζει την αποτελεσματικότητα ακόμη και των εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.