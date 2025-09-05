Προειδοποίηση Πούτιν: “Δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα είναι νόμιμος στόχος του ρωσικού στρατού”

Σε μια άμεση προειδοποίηση προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά τη νέα συνεδρίαση των ευρωπαίων «προθύμων» για ανάπτυξη εγγυήτριας δύναμης στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολής στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν δήλωσε ότι ενδεχόμενες ξένες δυνάμεις που θα σταθμεύσουν στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι για ρωσικά πλήγματα.

“Δεν θα υπάρχει νόημα στην ανάπτυξη στρατευμάτων αφού θα έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός”, υποστήριξε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αναφέρθηκε και στα εδαφικά προαπαιτούμενα που θέτει στο Κίεβο, λέγοντας: “Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία ενάντια σε όποια συμφωνία για το εδαφικό”.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος ανανέωσε την πρόσκλησή του προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πάει στη Μόσχα για συνομιλίες, υποσχόμενος την προσωπική του ασφάλεια.

“Ο καλύτερος τόπος για συνομιλίες είναι η Μόσχα”, επισήμανε, επαναλαμβάνοντας μια πρόταση που έχει διατυπωθεί αρκετές φορές από το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, το Κίεβο και οι σύμμαχοί του έχουν απορρίψει κατ’ επανάληψη αυτή την ιδέα.

Κρεμλίνο: Δεν γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι επί του παρόντος δεν προετοιμάζονται νέες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως πως αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα μόλις χρειαστεί.

«Ναι, θα του μιλήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος Πεσκόφ επέμεινε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία δεν μπορούν να δοθούν από «ξένα στρατεύματα».

«Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Ασφαλώς όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το RIA. Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» από τη Ρωσία, θύμισε.