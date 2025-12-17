Πούτιν: Σε “υστερία” οι Ευρωπαίοι πολιτικοί – “Ψέματα και ανοησίες” τα περί προετοιμασίας της Ρωσίας για επίθεση στην Ευρώπη

«Ψέματα και ανοησίες» χαρακτήρισε όσα λέγονται περί προετοιμασίας της Μόσχας να επιτεθεί στην Ευρώπη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια διευρυμένης συνεδρίασης του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας το μεσημέρι της Τετάρτης, για την αποτίμηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του 2025 και τις προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Η Ρωσία πάντα προσπαθούσε να επιλύει τα πάντα ειρηνικά μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σημειώνοντας πως οι πολιτικοί στην Ευρώπη αυξάνουν τον «βαθμό υστερίας» και «τρομοκρατούν τους ανθρώπους» σχετικά με την αναπόφευκτη σύγκρουση με τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θέλει αμοιβαία συνεργασία τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τις Ευρωπαϊκές χώρες. Όπως υπογράμμισε, «καλωσορίζουμε την πρόοδο στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Όπως πρόσθεσε: «Εάν η άλλη πλευρά δεν επιθυμεί τη διπλωματία, η Ρωσία θα πετύχει την απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών με στρατιωτικά μέσα, οι στόχοι της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης (σ.σ. του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας) θα επιτευχθούν με βεβαιότητα».

Putin:



Claims that Russia poses a threat to Europe are “lies, nonsense, utter nonsense.” pic.twitter.com/ql3ayXwGcY December 17, 2025

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το έτος που ολοκληρώνεται ως «σημαντικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους από 300 οικισμούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν στη φθορά των αντίπαλων δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό.

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин:https://t.co/gwX5Syh9RL



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/olpLfQn7WJ— ТАСС (@tass_agency) December 17, 2025

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι θέσεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και τα προγεφυρώματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού των επιθετικών ενεργειών σε περιοχές που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε, «οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει τους τελευταίους μήνες και, φυσικά, η μοναδική τακτική και επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις».

«Θα προτιμούσαμε τη διπλωματία, αλλά αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξέλιξη των δυνατοτήτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει σταθερά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται από τα στρατεύματα. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ ανακοίνωσε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο αποτροπής και εγγύησης της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ ανέφερε ότι ο αριθμός των απελευθερωμένων οικισμών και των τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους το 2025 ξεπερνά κατά περίπου ένα τρίτο τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024.

Ο Μπελοούσοφ πρόσθεσε ότι η αποτελεσματικότητα των ρωσικών πληγμάτων ανέρχεται περίπου στο 60%, ποσοστό που, όπως είπε, είναι σημαντικά υψηλότερο από την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον ίδιο η αύξηση του προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ για την άμυνα καταδεικνύει ότι η Δύση ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ρωσία.