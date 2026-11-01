Έλενα Ακρίτα για Βασίλη Μάγγο: «Καμία στολή δεν νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα» – Η παρέμβαση μετά την καταδίκη των αστυνομικών

Στην καταδίκη πέντε εκ των έξι αστυνομικών που δικάστηκαν για την υπόθεση κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου αναφέρεται με ανακοίνωσή της η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Ακρίτα.

Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση «σημαντική δικαίωση», ενώ στέκεται ιδιαίτερα στον αγώνα που δίνει ο πατέρας του 26χρονου, Γιάννης Μάγγος, για την απόδοση δικαιοσύνης.

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Παράλληλα, ασκεί κριτική για τα φαινόμενα αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας, υπογραμμίζοντας ότι κανένας ένστολος δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου.

Έλενα Ακρίτα: «Πέντε από τους έξι αστυνομικούς κρίθηκαν ένοχοι»

Στην ανακοίνωσή της, η Έλενα Ακρίτα αναφέρεται αρχικά στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας και στις συνθήκες κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου στον Βόλο.

«Πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τα βασανιστήρια του 26χρονου Βασίλη Μάγγου κρίθηκαν ένοχοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας. Ο Βασίλης ξυλοκοπήθηκε άγρια, μέρα μεσημέρι, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του, η κακοποίησή του συνεχίστηκε μέσα στο αστυνομικό όχημα και στην Αστυνομική Διεύθυνση. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο καθυστέρησε. Έναν μήνα αργότερα, ο Βασίλης ήταν νεκρός.

Και τότε άρχισε ο αγώνας ενός πατέρα».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά την κακοποίηση του Βασίλη Μάγγου τον Ιούνιο του 2020, ενώ ο 26χρονος πέθανε περίπου έναν μήνα αργότερα.

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αφορά τις πράξεις κακοποίησης για τις οποίες δικάστηκαν οι αστυνομικοί και δεν αποτελεί καταδίκη τους για τον θάνατο του 26χρονου.

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«Ο Γιάννης Μάγγος έγινε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην αδικία»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Έλενα Ακρίτα στον πατέρα του Βασίλη Μάγγου, ο οποίος συνεχίζει να διεκδικεί δικαίωση για τον γιο του.

Μάλιστα, παραλληλίζει τον αγώνα του με εκείνον της Μάγδας Φύσσα.

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«Ο Γιάννης Μάγγος μετέτρεψε τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού του σε έναν αδιάκοπο αγώνα για δικαιοσύνη. Με αξιοπρέπεια, πείσμα και απίστευτη δύναμη ψυχής, αρνήθηκε να αφήσει το έγκλημα της κακοποίησης του γιου του να θαφτεί στη σιωπή.

Όπως η Μάγδα Φύσσα, έτσι και ο Γιάννης Μάγγος έγινε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην αδικία. Δύο γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και μετέτρεψαν το προσωπικό τους πένθος σε συλλογικό αγώνα».

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«Καμία στολή δεν νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα»

Συνεχίζοντας, η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η καταδικαστική απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

«Η καταδικαστική απόφαση αποτελεί σημαντική δικαίωση. Όμως οι καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου.

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Η αστυνομική βία, τα βασανιστήρια και η ατιμωρησία αποτελούν βαθιά πληγή για τη δημοκρατία. Κάθε απόπειρα συγκάλυψης προσβάλλει το κράτος δικαίου.

Καμία στολή δεν νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα. Κανένας βασανιστής δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από τον νόμο. Και καμία δημοκρατία δεν δικαιούται να ανέχεται βασανιστήρια από εκείνους που οφείλουν να προστατεύουν τους πολίτες».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η Έλενα Ακρίτα τονίζει τη στήριξη του κόμματός της στην οικογένεια του Βασίλη Μάγγου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στέκεται στο πλευρό του Γιάννη Μάγγου και της οικογένειάς του. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας».

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση Μάγγου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας έκρινε ένοχους πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς για την υπόθεση της κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου.

Η απόφαση εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό, ενώ η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί εκ νέου από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Η καταδίκη αποτέλεσε αφορμή για νέες πολιτικές παρεμβάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας και τη λογοδοσία των εμπλεκόμενων οργάνων.