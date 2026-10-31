Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
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Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
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ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Ειρηνικές ήταν σε γενικές γραμμές οι σημερινές διαδηλώσεις

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά μικρών ομάδων διαδηλωτών που προέβαιναν σε πράξεις βίας

Γαλλία: Ειρηνικές ήταν σε γενικές γραμμές οι σημερινές διαδηλώσεις
Εικόνες καταστροφής στους δρόμους της Γαλλίας μετά τα βίαια επεισόδια του Σαββάτου. (EPA)
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Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές (500.000 σύμφωνα με τα συνδικάτα, 320.000 σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές) διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας προβάλλοντας αιτήματα και διεκδικήσεις τόσο σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα όσο και σε σχέση με τα ζητήματα της εκπαίδευσης.

      Στο Παρίσι η πορεία ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνική ως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ωστόσο η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά ομάδας 200 διαδηλωτών που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές προέβησαν σε πράξεις βίας.

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Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι θεωρούν υψηλού κινδύνου τη σημερινή νύχτα, αφού λόγω του Χάλοουιν είθισται πολύς κόσμος να παραμένει στους δρόμους ως τις πρώτες πρωινές ώρες φορώντας μάσκες. Κάποιοι από τους διαδηλωτές ήταν μεταμφιεσμένοι σε μάγισσες ή κρατούσαν μεγάλες κολοκύθες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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