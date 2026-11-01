ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση του εξαετούς αγώνα της οικογένειας του Βασίλη Μάγγου

«Η καταδίκη πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρδίτσας αποτελεί τη δικαίωση του εξαετούς αγώνα της οικογένειας του», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνει ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές του κράτους δικαίου και η τήρησή τους, υποχρέωση όλων ανεξαιρέτως».

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Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να εκπληρώνει τα καθήκοντα της με επαγγελματισμό, λογοδοσία, αυστηρή προσήλωση στη νομιμότητα, διαφάνεια, θεσμική υπευθυνότητα και έμπρακτη διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ