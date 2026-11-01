«Βράζει» η Ευρώπη: 320.000 διαδηλωτές στη Γαλλία, μαζικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία – Μολότοφ, αύρες και επεισόδια

Κύμα μαζικών διαδηλώσεων σαρώνει ευρωπαϊκές πόλεις, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου (31/10), καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τις προοπτικές της νέας γενιάς.

Στη Γαλλία, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή 320.000 διαδηλωτών, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό κοντά στις 500.000. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, με τη συμμετοχή κυρίως νέων ανθρώπων.

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Παρότι οι περισσότερες πορείες εξελίχθηκαν ειρηνικά, σε ορισμένες πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπρησμοί και φθορές σε καταστήματα.

Γαλλία: 320.000 διαδηλωτές – Τρίτο συνεχόμενο Σάββατο κινητοποιήσεων

Για τρίτο διαδοχικό Σάββατο, χιλιάδες Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν 320.000 πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 70.000 στο Παρίσι.

Η συμμετοχή εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις:

17 Οκτωβρίου: 550.000 διαδηλωτές.

550.000 διαδηλωτές. 24 Οκτωβρίου: 410.000 διαδηλωτές.

410.000 διαδηλωτές. 31 Οκτωβρίου: 320.000 διαδηλωτές.

Αντίθετα, οργανώσεις νεολαίας υποστήριξαν ότι η πραγματική συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη, κάνοντας λόγο για περίπου 500.000 διαδηλωτές.

Μολότοφ, δακρυγόνα και συγκρούσεις στο Παρίσι

Η ένταση κορυφώθηκε μετά το τέλος των οργανωμένων πορειών, όταν ομάδες ατόμων συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις.

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Στο Παρίσι καταγράφηκαν ρίψεις αντικειμένων, κροτίδων και βομβών μολότοφ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα και επιχειρήσεις απώθησης.

Σε ένα από τα περιστατικά, αστυνομικός τραυματίστηκε όταν μολότοφ προκάλεσε φωτιά στο πόδι του, ενώ διαδηλωτής έσπευσε να τον βοηθήσει.

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Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, την Τουλούζη, τη Μασσαλία και το Μπορντό.

Η γαλλική κυβέρνηση είχε αναπτύξει 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να αποτρέψει εκτεταμένες ταραχές και λεηλασίες.

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Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, με τον αριθμό να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γερμανία: Η Gen Z στους δρόμους 34 πόλεων

Την ίδια ώρα, στη Γερμανία, η πρωτοβουλία «Gen Z regelt», που αποδίδεται ως «Η Gen Z αναλαμβάνει δράση», διοργάνωσε κινητοποιήσεις σε περίπου 34 πόλεις.

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Μεταξύ αυτών ήταν το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Αμβούργο και η Κολωνία.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και την προστασία του κλίματος, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Οι εκτιμήσεις για τη συνολική συμμετοχή διαφέρουν. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι διοργανωτές έκαναν λόγο για περίπου 100.000 έως 120.000 διαδηλωτές, ενώ οι διαθέσιμες αστυνομικές εκτιμήσεις για επιμέρους μεγάλες πόλεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες.

Φρανκφούρτη: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και λεηλάτησαν καταστήματα

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στη Φρανκφούρτη, όπου ομάδες ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα συγκρούστηκαν με αστυνομικούς και προκάλεσαν φθορές σε εμπορικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, ορισμένα καταστήματα λεηλατήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης.

Στο Βερολίνο, περίπου 1.500 επιπλέον αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την επιτήρηση των κινητοποιήσεων, ενώ καταστηματάρχες προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα προστασίας των επιχειρήσεών τους.

Η εικόνα έντασης δεν ήταν ενιαία σε ολόκληρη τη Γερμανία, καθώς πολλές συγκεντρώσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια.

Από τη Γαλλία μέχρι την Πορτογαλία – Τα αιτήματα της νέας γενιάς

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία και η Ολλανδία, με αιχμή τη στεγαστική κρίση, το υψηλό κόστος διαβίωσης και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Κοινό χαρακτηριστικό πολλών συγκεντρώσεων ήταν η συμμετοχή νέων, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε προσιτή κατοικία, καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες.

Παρά τις διαφορές στα αιτήματα από χώρα σε χώρα, οι διαδηλώσεις αναδεικνύουν την πίεση που αντιμετωπίζουν οι νεότερες ηλικίες στην καθημερινότητά τους.

Το επόμενο ραντεβού των διαδηλωτών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οργανώσεις που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις προσανατολίζονται σε νέες δράσεις στις 20 Νοεμβρίου, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την πίεση προς τις κυβερνήσεις.

Το κατά πόσο οι κινητοποιήσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε καταγράψει τις προηγούμενες μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια, συλλήψεις και τραυματισμούς.